Gil (PSOE) achaca las aglomeraciones del fin de semana "a grito de libertad" a la "banalización" del PP

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha lamentado este martes que se produjeran "aglomeraciones imprudentes al grito de libertad", en referencia a las concentraciones del pasado fin de semana tras el fin del estado de alarma y ha responsabilizado al PP por el uso de la palabra en la campaña electoral.

En una comparecencia en el Senado, Gil ha señalado que la palabra escogida durante estas aglomeraciones se debe "la banalización y manipulación irresponsable" de la palabra por "el PP" durante "los últimos meses."

En este sentido ha rechazado que sea necesario ampliar el estado de alarma o modificar la legislación para "prohibir botellones" y que "bastaría" con "hacer cumplir las leyes que están en vigor".

Gil ha señalado que "no es serio" pedir al Gobierno central que aplique "medidas adicionales" cuando "no eres capaz" o "no quieres" aplicar la normas que "en este momento están en vigor". Así, Gil se ha preguntado si "ahora es necesario vivir en un estado de alarma permanente o cambiar leyes para prohibir los botellones en alguna ciudad" y ha afirmado que "bastaría hacer cumplir las leyes que están en vigor".

Asimismo el senador socialista ha señalado que la estrategia del Gobierno es "acertada" y está permitiendo iniciar "la recuperación poco a poco" y alcanzar "la ansiada normalidad".