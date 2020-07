Gloria Elizo (Podemos) cuestiona la decisión de Iglesias de ocultar a Dina su tarjeta y rechaza paternalismos

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La diputada de Podemos Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso, ha cuestionado la decisión de Pablo Iglesias de ocultar a Dina Bousselham el contenido de la tarjeta del móvil que le habían robado pues considera que las mujeres no necesitan "paternalismos" ni protección. "Yo nunca lo hubiera hecho", ha reconocido.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Gloria Elizo ha reconocido que ella, que en 2016 estaba al frente del equipo legal de Podemos y que en julio de ese año presentó una ampliación de denuncia contra las llamadas 'cloacas' de Interior, tampoco fue informada de que el líder de su partido había recibido meses antes el contenido de esa tarjeta móvil robada.

Preguntada si considera machista la actitud de Iglesias, que ha alegado que ocultó esos contenidos a la afectada para protegerla y evitarle presiones, Gloria Elizo ha explicado que las mujeres no necesitan actitudes paternalistas de protección. "No sé si machista o paternalista --ha contestado--, pero desde luego las mujeres somos capaces de ventilarnos con cuestiones de toda índole y no tienen nada que ver con la capacidad que puedan tener algunos de protegernos".

LO IMPORTANTE SON "LAS CLOACAS"

La exresponsable del equipo legal de Podemos considera que el caso Tándem que investiga las actividades del comisario Villarejo es una de las causas de corrupción más grandes de nuestro país, y no cree que se deba poner el foco en la pieza separada sobre el móvil robado a Dina Bousselham, que entonces era asistente de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo.

A su juicio, lo importante es por qué aparece esa tarjeta en diferentes medios, que va más allá de lo que ocurriera en términos físicos con esa tarjeta robada y asegura que, e cuento el equipo legal de Podemos supo que Pablo IGlesias tenñia el contenido, lo pusieron en conocimiento de la justicia.

"Nosotros hemos hecho pruebas en la dirección de averiguar qué pasó con el teléfono móvil", ha insistido, subrayando que Podemos no ha reparado en diligencias de investigación para aclarar todo lo que tiene que ver con el robo del móvil y la tarjeta.