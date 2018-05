El gobernador de Nueva York pide la renuncia del fiscal general del estado

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, recomendó hoy al fiscal general del estado, Eric Schneiderman, que presente su renuncia tras las denuncias publicadas hoy que lo acusan de agresiones a varias mujeres.

Schneiderman, del Partido Demócrata y una figura destacada en el movimiento contra los abusos sexuales, fue elegido para el cargo en las elecciones de 2010 y asumió el puesto el primero de enero de 2011.

"No creo que sea posible que Eric Schneiderman continúe sirviendo como fiscal general, y por el bien de la fiscalía, debería renunciar", afirmó Cuomo en un comunicado difundido poco después de las denuncias publicadas por la revista The New Yorker.