"Gobernar en serio", lema de campaña de un Gabilondo "soso, serio y formal"

Madrid, 20 mar (EFE).- El candidato socialista a las elecciones madrileñas del 4M, Ángel Gabilondo, da la vuelta a los calificativos de "soso, serio y formal" con los que "algunos" le identifican y los convierte en las cualidades que debe tener el futuro presidente de la Comunidad, porque ante la "bronca" y el "espectáculo" ahora toca "gobernar en serio".

Gabilondo presenta este sábado su campaña acompañado del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que arropa al candidato en el pistoletazo de salida de su tercera carrera a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Algunos dicen que soy un soso. Si es por sosegado, puede que tengan razón. Será porque no creo en la broca, porque cuando hay gritos pido la palabra, porque cuando se trata de la pandemia, la vacunación y la recuperación económica no resumo mi programa en un tuit, tengo mucho más que decir", comienza diciendo Gabilondo en el vídeo de su presentación que el PSOE ha publicado en redes sociales.

Anudándose la corbata y terminando de acomodarse su traje, la imagen de ese "formal" Gabilondo contrasta con una dinámica música mientras se dirige a cámara para explicar sus virtudes como candidato.

"Dicen que soy serio. Será porque pienso en quienes solo han crecido con crisis y más crisis, será porque no pocos de mis antiguos alumnos siguen sin casa, sin trabajo, con miedo, con sus abuelos trabajando y sus padres en el paro o sobreviviendo, cuando en Madrid no falta dinero y lo que sobra es este espectáculo", sigue diciendo.

Y a quienes aseguran que es "demasiado formal" les responde: "Será porque el descaro y el insulto no me representan; será porque no creo ni en el odio ni en la tensión; será porque, definitivamente no soy un político de marketing".

"Soy lisa y llanamente un profesor. Creo en el Madrid libre, el Madrid de nuestros estudiantes, el Madrid de la Puerta del Sol que dice 'no' a la ultraderecha, el Madrid del salto a la democracia, el Madrid del 15, el Madrid de los balcones aplaudiendo a nuestros sanitarios, el Madrid progresista, rebelde, inconformista, cultural y dinámico que somos. En tantos y tantos sueños de Madrid que no caben en las urnas y en unas elecciones", afirma.

"Tengo algo que decir en nuestra campaña ante tanto ruido. Y les aseguro que soy yo, Ángel Gabilondo, el que lo dice: ¿De verdad que nos representan? ¿No va siendo hora de ponernos a gobernar en serio?", concluye el candidato en el vídeo.