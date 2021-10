El Gobierno advierte al PP de que la renovación de los órganos constitucionales no es "a la carta"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha celebrado el ofrecimiento del Partido Popular para abordar la renovación de los órganos constitucionales. Eso sí, le ha advertido de que en la negociación se hablará de "todos los órganos constitucionales" y no "a la carta", respondiendo así a la oferta del líder de los 'populares', Pablo Casado, que aboga por dejar al margen la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este miércoles el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha llamado por teléfono al secretario general del PP, Teodoro García Egea, para plantearle una reunión y abordar la renovación de los órganos constitucionales, tras la oferta de Casado de empezar a negociar ya la renovación de dichos órganos sin incluir al CGPJ.

"El ministro de Presidencia se ha ofrecido a hablar cuanto antes, a podernos ver, ahora sí, para hablar de todos los órganos constitucionales, no a la carta. Aquí no podemos elegir aquello que nos gusta o no, lo renovamos o no", ha manifestado la ministra en una entrevista este jueves en 'Cuatro', recogida por Europa Press.

En la misma línea, ha subrayado que la Constitución hay que cumplirla "en todos sus extremos" y ha insistido en que "hay que hacer un esfuerzo por renovar todos los órganos constitucionales" al ser un mandamiento legal, por lo que, a su juicio, el Partido Popular "no puede renunciar a ello".

En este caso, la formación que lidera Casado sigue exigiendo como condición para renovar que el Gobierno se comprometa por escrito a reformar después el sistema de elección de los vocales del CGPJ, para que sean los propios jueces los que elijan a una parte del Consejo, en vez del Parlamento.