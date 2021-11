Gobierno andaluz critica "pinza" de PSOE y Vox y dice que Moreno quiere agotar legislatura: "Imagínense un parón ahora"

MÁLAGA, 29 (EUROPA PRESS)

La consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha aludido a que la "pinza" entre el PSOE y Vox "está ahí" después del voto en contra de ambas formaciones al proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para 2022 y ha asegurado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "está claro que quiere agotar la legislatura porque es lo que necesitamos ahora", insistiendo en lo que supondría adelantar las elecciones autonómicas: "Imagínense un parón ahora a nivel de inversiones, de propuestas parlamentarias, de iniciativas y decretos".

Así, en el caso de su departamento, ha cifrado en seis millones de euros menos para el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), "que hacen mucha falta para seguir luchando contra la violencia machista; o en dependencia, 500 millones menos, además de que tengo aprobados los fondos Next con 450 millones y me están poniendo muchísimas piedras si no tenemos aprobados esos presupuestos para poder gestionarlos".

Ese dinero, ha incidido Ruiz, "no es para el Gobierno de Andalucía, no es para hacer campaña, es para los andaluces y las andaluzas y han bloqueado esa gestión". Por tanto, ha asegurado que "habrá que pedirles explicaciones" tanto al PSOE como a Vox.

En este sentido, la consejera de Igualdad ha incidido en que son estas formaciones las que deben responder "si van a seguir haciendo pinza en las iniciativas parlamentarias".

"Son los presupuestos --ha subrayado-- más importantes en un momento de crisis, la pandemia no ha acabado, siguen falleciendo personas, multiplicándose los casos, parece que nos podemos acercar a una sexta ola y la idea de no aprobar unos presupuestos con más de 4.000 millones de incremento no me parece la mejor forma de apoyar a los andaluces".

Para Rocío Ruiz, que ha inaugurado en Málaga las jornadas 'El Papel de Mujer en la Ficción de Hoy', organizada por el IAM y el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), si PSOE y Vox "van a seguir bloqueando las propuestas parlamentarias, las leyes, iniciativas y decretos eso es una pinza", lamentando que "en los andaluces no están pensando".