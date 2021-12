El Gobierno argentino impulsa una reforma del Consejo de la Magistratura

Buenos Aires, 6 dic (EFE).- El Gobierno de Argentina anunció este lunes que impulsará una reforma legal para lograr una composición más "equilibrada" del Consejo de la Magistratura, órgano clave en el proceso de designación y remoción de jueces.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo en rueda de prensa que el Ejecutivo va a enviar "en las próximas horas" al Congreso un proyecto que modifica la actual ley vigente sobre el Consejo de la Magistratura.

Cerruti recordó que en marzo pasado, en la apertura del año legislativo, el presidente Alberto Fernández anunció que impulsaría cambios en el funcionamiento y la composición del Consejo de la Magistratura

El proyecto incluye un aumento en la cantidad de miembros del organismo, que pasaría de 13 a 17 integrantes.

Además, establece que los nuevos miembros que se sumen no pertenezcan al estamento político, ya que ingresarían un juez, dos abogados y un representante del estamento académico.

"Esto va a permitir una representación más equilibrada dentro del Consejo de la Magistratura y nos va a permitir avanzar en uno de los objetivos centrales de este Gobierno, que tiene que ver con recuperar la confianza de la sociedad en la Justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y el trabajo armónico en el Consejo de la Magistratura", sostuvo Cerruti.

La portavoz insistió en que la reforma propuesta "va a ayudar a un mejor funcionamiento de la Justicia" y a que el Consejo de la Magistratura no sea "un lugar de litigio de la política".

El Consejo de la Magistratura, creado con la reforma constitucional de 1994, se encarga de la administración del Poder Judicial y de proponer al Ejecutivo candidatos para el nombramiento de magistrados de los tribunales inferiores.

Además, el órgano tiene facultad para aplicar medidas disciplinarias sobre los magistrados y decide la apertura de los procedimientos de remoción de jueces.

El cuerpo tenía inicialmente veinte miembros, pero por una reforma impulsada en 2006 por la entonces senadora y actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández, pasó a tener trece integrantes: siete del sector político (tres diputados y tres senadores del oficialismo y de la oposición y un representante del Poder Ejecutivo), tres jueces, dos abogados y uno del ámbito académico.

Pero esa reforma fue objetada ante la Justicia, presuntamente por romper con la representación equilibrada que manda la Constitución.

En 2015, por un reclamo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró la inconstitucionalidad de la reforma de 2006 y el asunto pasó luego a manos del Supremo.

Medios locales han interpretado la decisión del Ejecutivo de Fernández de impulsar los cambios anunciados este lunes como un modo de adelantarse a un eventual e inminente fallo de la Corte Suprema de Argentina en contra de la composición actual de trece miembros.

Consultada este lunes sobre un posible fallo del Supremo, Cerruti dijo que la reforma de 2006 "fue judicializada en diferentes instancias y hace mucho años que está en la Corte Suprema".

"No tenemos ninguna razón para creer que algo que no sucedió en los últimos años esté por suceder. No gobernamos en base a trascendidos periodísticos y, además, nos parecería por demás extraño e incorrecto que la Corte Suprema le anticipe sus fallos a los medios de comunicación", afirmó.