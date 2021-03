El Gobierno argentino pide a la Justicia investigar pruebas PCR hechas en México

Buenos Aires, 17 mar (EFE).- La Dirección de Migraciones de Argentina solicitó a la Justicia que investigue la presunta falsificación de pruebas PCR de detección de la covid-19 realizadas en México por viajeros argentinos antes de regresar a su país.

Según informaron fuentes oficiales, en su presentación ante la Justicia, la Dirección de Migraciones otorgó documentación aportada por la madre de un adolescente que regresó la semana pasada a Argentina procedente de la ciudad mexicana de Cancún.

El joven integraba un grupo de 44 graduados de la secundaria que habían viajado a Cancún para celebrar su egreso escolar.

Los adolescentes salieron desde Argentina tras dar negativo en una PCR y regresaron a su país tras someterse a otra prueba igual en un laboratorio mexicano, pero al llegar a Buenos Aires fueron sometidos a otra prueba y dieron positivo por coronavirus.

En la presentación judicial, Migraciones de Argentina solicita que se esclarezca si los grupos de estudiantes que llegaron de México durante los últimos días ingresaron al país suramericano "con exámenes apócrifos que fueron adjuntados a la declaración jurada obligatoria presentada ante Migraciones" al aterrizar en Buenos Aires.

Días atrás, una mujer se contactó vía redes sociales con Migraciones a través de un mensaje público en el que afirmaba tener pruebas de que "los certificados fueron hechos en un laboratorio trucho" (ilegal)" en México.

Posteriormente, la mujer, madre de uno de los adolescentes que viajaron a Cancún, envió un mensaje en privado y solicitó contactarse con la directora de Migraciones de Argentina, Florencia Carignano.

La mujer ratificó la denuncia pública en forma telefónica y aportó documentación y un certificado extendido a su hijo por una clínica médica mexicana presuntamente contratada por la agencia turística que organiza los viajes de fin de curso.

Según la madre del joven, gracias al contacto con periodistas de Cancún, pudo averiguar que el laboratorio que le extendió el certificado a su hijo y sus compañeros "no existe en el domicilio que figura en sus papeles, que no tiene sede y que las autoridades sanitarias no la reconocen como afiliadas a los organismos de control".

La directora de Migraciones informó de los sucedido a las autoridades sanitarias y se presentó ante la Justicia para ampliar una denuncia ya presentada meses atrás.

El pasado 22 de enero, Migraciones realizó una primera presentación ante la Justicia luego de que detectara en las presentaciones de viajeros que pretendían ingresar a Argentina "exámenes PCR de otra persona o vencido, o certificados médicos que nada tenían que ver con el PCR, o certificados de otro tipo de test".

En aquella denuncia consta incluso que algunos viajeros adjuntaron como documentos en la declaración jurada obligatoria para ingresar a Argentina "hasta facturas de compañías de telefonía celular, un menú de bebidas e incluso, una Guía de usos del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad" de Buenos Aires.