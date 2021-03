Gobierno balear admite "errores" en la decisión de Palma de considerar franquistas a almirantes previos a Franco

Pero cuestiona que se dediquen calles a "dos personas que murieron en el año 1805 en una batalla probablemente absurda y evitable" PALMA, 30 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de Baleares, Juan Pedro Yllanes, ha reconocido este martes que puede haber "errores" en el censo de símbolos franquistas y ha considerado que éste puede ser revisado.

En el pleno del Parlament, Yllanes ha respondido a las críticas que han lanzado el PP y Vox sobre los cambios de nombres en las calles de Palma y la política de memoria democrática realizada por el Ejecutivo autonómico.

El diputado 'popular' Juan Manuel Lafuente ha preguntado al conseller "qué relación ve entre Churruca, Cervera y Gravina y la Ley de memoria y reconocimiento democrático".

Ante esta cuestión, Yllanes ha reconocido que más allá del hecho de que estas personas aparecen en un censo de símbolos franquistas, elaborado la pasada legislatura, desconoce qué tienen que ver con la Ley de memoria democrática. En este sentido, ha recordado que este censo se elaboró después de un estudio que se hizo con personas expertas.

A pesar de que Yllanes ha admitido que "puede haber errores en el censo y puede ser revisado", ha asegurado que el Ayuntamiento de Palma "puede decidir lo que hace con los nombres de las calles", puesto que se trata de una cuestión de competencia municipal. "Siempre será mucho mejor cometer errores que hacer la memoria democrática como ustedes en Madrid: a martillazos. A martillazos en el memorial de la Almudena, a martillazos contra la memoria de Indalecio Prieto y Largo Caballero, que no eran dictadores, eran unos señores elegidos democráticamente", ha destacado.

Así, ha señalado que "Gravinia y Churruca pueden merecer nuestro reconocimiento, pero de la misma manera se lo pueden merecer los dos cartógrafos mallorquines que iban sustituir a tan ilustres marinos en el callejero de Palma". "Porque seguramente estos dos cartógrafos mallorquines son mucho más cercanos que dos personas que murieron en el año 1805 en una batalla probablemente absurda y evitable", ha añadido.

De esta forma, ha destacado que el Govern cumple con la ley, mientras que el PP lo que hace es "utilizar la violencia física para acabar con la memoria democrática". "Si de ustedes dependiera, se llevarían una excavadora al cementerio de Palma y arrasarían con el Muro de la Memoria", ha concluido.

Desde el PP, el diputado Juan Manuel Lafuente ha censurado que "el ridículo histórico" del Ayuntamiento de Palma con el cambio de nombres en las calles "pasa cuando se dice que se hace una comisión técnica y realmente es una comisión política". "El problema no es la ignorancia del alcalde, el problema no es el ridículo histórico, el problema no es que no hayan cesado a nadie, sino su política de memoria democrática", ha indicado.

"Se niegan a cumplir hasta su propia ley y votan en contra de que sean declaradas como víctimas, las victimas civiles de los bombardeos en Palma, en contra de lo que dice la ley", ha criticado, a la vez que ha añadido que en las sociedades democráticas se reconoce a todas las víctimas de derechos fundamentales. "Rectifiquen y hagan una política de conciliación y no de enfrentamiento", ha añadido.

VOX PIDE "FUMIGAR" LA SECRETARIA DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

También sobre este tema ha hablado en el pleno el diputado de Vox Sergio Rodríguez, quien ha preguntado a Yllanes sobre los criterios del Govern para el cambio de nombres en las calles de Palma.

De nuevo, el conseller ha recordado que la competencia para cambiar el nombre de las calles de Palma es municipal: "Desde la Conselleria no podemos hacer otra cosa que respetar la decisión que ha adoptado el Ayuntamiento, porque la revisión del callejero les corresponde exclusivamente a ellos".

En este sentido, ha asegurado que, tras la Semana Santa, se convocará a la comisión técnica de Memoria para valorar o ponderar lo que ha ocurrido y cómo evitar este tipo de situaciones. No obstante, ha advertido de que no podrá cambiarse el censo de manera automática porque requiere de informes técnicos e históricos.

Por su parte, el diputado Sergio Rodríguez ha preguntado qué asesores ha contratado el Govern para elaborar este censo de símbolos franquistas. "En lugar de asesorarse con personas de reconocido prestigio, el único merito académico de las personas que ustedes buscan para estas comisiones es su odio a España. Porque es lo único que justifica intentar borrar del callejero de Palma toda referencia a ilustres héroes de la historia de España", ha apuntado.

"Lo que tiene que hacer con esa Secretaría autonómica de Memoria Democrática es cerrarla, fumigarla y acabar con todas las garrapatas, cucarachas y chinches que habitan en ella", ha sentenciado Rodríguez.

Tras las declaraciones del diputado de Vox, el secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado, ha censurado el "escuchar a la extrema derecha calificando de cucarachas y garrapatas a funcionarios, investigadores, víctimas, trabajadores gracias a los cuales se han exhumando 140 personas asesinadas por el fascismo". "Seguiremos limpiando de franquismo la sociedad", ha expresado Jurado a través de su cuenta de Twitter.