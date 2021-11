Gobierno cántabro espera tener la autorización para el trasvase anual del Ebro a Cantabria este mismo año

Cree que los PGE traen "buenas noticias" a Cantabria y un "salto" en materia de infraestructuras ferroviarias

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Obras Publicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa (PRC), espera que el acuerdo mediante el que el Gobierno de España autorizará el trasvase de agua gratuito de cinco hectómetros cúbicos desde el Embalse del Ebro a la región para cubrir las necesidades de abastecimiento cada verano esté firmado "antes de que acabe el año".

Así lo ha dicho en el Pleno del Parlamento de este lunes en respuesta ante una interpelación del PP, que ha asegurado que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, "mintió" cuando dijo en junio que ya había un acuerdo que "se conocería muy pronto" y aún no se ha materializado.

Sin embargo, Gochicoa ha ratificado las palabras de Revilla asegurando que existe una orden del Ministerio para la Transición Ecológica "en avanzado estado de tramitación" y que "tenemos el agua asegurado". En concreto, está en trámites en la Abogacía del Estado, que tiene que elaborar un informe para que posteriormente lo firme la ministra del área, Teresa Ribera, ha explicado.

Precisamente, el PP ha puesto en duda que este acuerdo llegue a materializarse por estar en manos de la que ha calificado como "la ministra del lobo", en relación a la polémica por la inclusión de esta especia en el Listado de Especies Silvestres de Especial Protección (Lespre). Además, ha dado a conocer un escrito de Ribera en el que respondía a la petición del Gobierno cántabro señalando que no veía "necesario ni conveniente atender la solicitud de tramitar una transferencia de recursos permanente".

Y es que el acuerdo se logró en junio, pero como ha dicho el consejero "si las tramitaciones en el Estado de por si son lentas, en este Ministerio todavía más". Además, ha rebatido que la negativa de la ministra en ese momento "no hizo que desistiéramos" y finalmente, tras "muchísimas" gestiones y reuniones, se logró ese convenio "sin ningún coste para el Gobierno de Cantabria", porque la Consejería insistió en una solución definitiva y gratuita.

"Si otros no pagan por ello, por qué vamos a tener que pagar nosotros", ha dicho en relación a vascos y catalanes, que reciben trasvases del mismo río. "Esperemos que antes de año pueda ser una realidad, y si es a principios de año tampoco pasara nada porque el verano está todavía muy lejano", ha afirmado.

Desde el PP también han criticado que ese acuerdo no sea permanente sino que requiera una renovación cada cuatro años, pero el consejero ha asegurado que "no había otra manera de hacerlo" y que "no le preocupa", porque son renovaciones "prácticamente automáticas".

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS

Además, también a preguntas del PP, Gochicoa ha hecho una lectura positiva de las inversiones del Estado en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias para 2022, una "euforia" que los populares no entienden.

De hecho, el portavoz parlamentario del PP, Íñigo Fernández, ha afirmado que "todos" los proyectos de infraestructuras de Cantabria están "paralizados" salvo el inicio de las obras de la alta velocidad hacia Cantabria que, además --ha dicho-- llegan "con dos años y medio de retraso", y solo ha sido posible "gracias a lo que se hizo primero" por parte de otros gobiernos.

En contra de la visión del PP, el consejero ha defendido que los PGE contienen "buenas noticias" para Cantabria, aunque ha puesto algunos peros, como la no inclusión de partidas para las obras del soterramiento de las vías en Torrelavega --algo que espera que se corrija con la enmienda pactada a los PGE por PRC y PSOE--; la "un poco escasa" partida para la mejora del puerto de Los Tornos, y las "carencias" para la de San Glorio.

Gochicoa ha defendido que "dónde más avance" se aprecia es en materia ferroviaria, tanto en materia de Cercanías como en lo que se refiere a la conexión de Cantabria con la alta velocidad.

Así, según ha reivindicado, Cantabria ha pasado de sufrir "el mayor déficit jamás habido en materia de infraestructuras ferrovia frente a cualquier topo de territorio", a poder ser "esperanzadores de cara al futuro". "El salto que se ha dado es muy importante y hay motivos para estar satisfechos", ha opinado.

En materia ferroviaria, Gochicoa se ha felicitado de las inversiones en Cercanías así como de la autorización para licitar a través de Adif el contrato para la ejecución de las obras de la duplicación de vía en el tramo Renedo-Guarnizo, una obra "fundamental".

También ha hecho lo propio con el inicio de las obras de la alta velocidad entre Amusco y Osorno y con los más de 70 millones incluidos en los PGE de 2022 para la llegada del AVE a Cantabria.

Además, ha explicado que también se sigue trabajando en el estudio informativo del tramo Aguilar-Reinosa y, concretamente, en el hidrogeológico del tramo, que se prevé presentar el próximo año.

Y en carreteras, Gochicoa ha considerado una "muy buena noticia" la adjudicación de las obras del Desfiladero de la Hermida, que contarán en 2022 con 32 millones (16 consignados en la parte de Cantabria y otros tantos en la de Asturias).

También ha valorado las partidas para el enlace Sierrapando-Barreda de la A-67, que se concluirá en 2023, o para las que se están desarrollando de acceso al Puerto.

Por otra parte, se ha felicitado de partidas para el tercer carril de la A-67 entre Polanco-Santander, una actuación para la que hay consignados 2 millones para 2022 y que adquirirá "más importancia" a partir de 2023.

En relación a la A-73, y tras la puesta en servicio del tramo Báscones de Valdivia-Pedrosa de Valdelucio, Gochicoa ha resaltado la necesidad de que se inicien las obras de los tramos Aguilar de Campoo-Báscones de Valdivia y Quintanaortuño-Montorio. Cree que las obras del tramo Aguilar-Báscones se liciten el próximo año e incluso se puedan adjudicarse.

PROTONTERAPIA Y NUEVA SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

También ha intervenido en la sesión el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que ha respondido a preguntas de Vox sobre la implantación de la terapia de protones para tratar el cáncer en Valdecilla, un servicio que ha reiterado que espera que comience a instalarse en 2023 y a atender a los primeros pacientes en 2024.

Tras el convenio entre el Ministerio de Sanidad y la Fundación Amancio Ortega para la adquisición de diez equipos de protonterapia a instalar en otras siete comunidades autónomas, Vox ha lamentado que el Gobierno central "no haya considerado" a Valdecilla para la donación de ese equipo y ha opinado que su puesta en marcha en Cantabria con fondos propios es un "despilfarro", porque con esa decena de unidades ya "se cubre de sobra a los enfermos de todo el territorio nacional".

Por contra, Rodríguez ha recordado que el proyecto tiene un presupuesto de 38 millones que se financiarán íntegramente con fondos europeos y que el reparto de esos 10 equipos se ha hecho mediante un criterio "exclusivamente poblacional", además de que las unidades de otras comunidades "bastante tendrán con atender a su población".

Además, a preguntas del PP, el consejero ha justificado la creación de la quinta nueva Subdirección de Enfermería en Valdecilla, así como defendido el proceso llevado a cabo para ello, observando "todos los requisitos legales", y la "competencia" que tiene la persona a la que se le ha adjudicado.

Según ha señalado, desarrollará su labor "en el ámbito de la vigilancia epidemiológica" con el objetivo de "robustecer" el control de la pandemia del covid.

El PP ha criticado la forma en que se ha hecho de forma "absolutamente irregular" y lo ve una "utilización torticera de los recursos públicos". Los populares creen que la consejería, afectada por ceses y nombramientos, es un "desastre" y han pedido al consejero que "ponga orden"."Nosotros tenemos todos muy bien ordenado, no como en otras épocas", ha respondido Rodríguez.