El Gobierno colombiano insiste en el cese de los bloqueos para abrir la negociación

Bogotá, 27 may (EFE).- El Gobierno colombiano insistió este jueves en que cesen los bloqueos para arrancar una negociación con el Comité Nacional de Paro (CNP), un diálogo que parece no avanzar un mes después del inicio de las violentas protestas que dejan al menos 43 fallecidos y 129 personas dadas como desaparecidas.

"Es perentorio garantizar también los derechos del resto de los colombianos. Desde el 17 de mayo solicitamos al Comité Nacional del Paro que tuviéramos en cuenta este aspecto", dijo el consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, al leer un comunicado de la delegación del Gobierno.

El consejero, designado como nuevo negociador en este asunto, recalcó que el tema debe ser "incorporado dentro del texto a ser acordado" y lamentó que "algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores humanitarios, sin condenar los bloqueos".

"Para el Gobierno Nacional este punto no es negociable", advirtió Archila.

Igualmente dijo que los bloqueos "interrumpen de manera grave el abastecimiento en zonas enteras del país" y "vulneran, entre otros, los derechos a la movilidad, el trabajo, la alimentación, la salud, el desarrollo económico, social y cultural".

"En suma, los bloqueos afectan de manera negativa a millones de colombianos", expresó.

El Comité Nacional del Paro está conformado por sindicatos, centrales obreras y organizaciones sociales y comunitarias, aunque no representa al grueso de los manifestantes que están saliendo día a día a las calles para rechazar las políticas del Gobierno.

ACCIÓN "DILATORIA"

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, afirmó que el Gobierno del presidente Iván Duque está realizando una "acción dilatoria" porque no firmó el preacuerdo al que llegaron ambas partes para garantizar la protesta social y que puede abrir las negociaciones.

"Lo que vemos es una acción dilatoria para no cumplir, firmar, lo acordado y por lo tanto esa actitud dilatoria, que no entiende la profundidad que vive el momento, hace que el responsable del paro sea el Gobierno del presidente Duque que se niega a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado por lo tanto una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar la negociación", expresó.

Hasta la fecha, las movilizaciones sociales, que comenzaron el pasado 28 de abril, han conseguido que el Gobierno retire la reforma tributaria, germen del paro, y que el Congreso tumbara la reforma de la salud.

El Gobierno también ha hecho avances hacia la juventud, que es la que lleva varias semanas llenando las calles, al anunciar matrícula universitaria gratis para los jóvenes de estratos más bajos.

Además, durante las movilizaciones sociales han renunciado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; la canciller, Claudia Blum, y el comandante de la Policía Metropolitana de Cali (epicentro de las protestas y la violencia policial), el general Juan Carlos Rodríguez.

El consejero Archila afirmó que los diálogos continuarán el domingo, a lo que Maltés respondió que el Comité Nacional de Paro espera que ese día se llegue "a un acuerdo de las garantías para ejercer la protesta social, sobre la metodología que debe desarrollarse para la negociación del pliego de emergencia y que se instale la mesa de negociación del pliego de emergencia".