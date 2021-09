El Gobierno condiciona ahora continuar con El Prat a que el Govern muestre un "posicionamiento único"

La ministra Sánchez dice que Aragonès debe apoyar "sin ambigüedades" el acuerdo firmado el 2 de agosto

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha condicionado este jueves que se pueda seguir adelante con la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat a que el Govern de la Generalitat muestre un "posicionamiento único" sobre el proyecto, ya que, a su juicio, fue esta división de criterio la que ha llevado al Ejecutivo Central a suspender la inversión.

Preguntada sobre si la suspensión es definitiva o todavía se puede reconducir, Sánchez ha afirmado que no tiene "una varita mágica" para saber si el gobierno catalán va a ser capaz de mostrar un posicionamiento único. Así, ha puesto la responsabilidad sobre presidente Pere Aragonès (ERC), quien, a su juicio, debe mostrar "sin ambigüedades" que mantiene el acuerdo del pasado 2 de agosto.

La propia ministra anunció a principios de agosto un acuerdo con la Generalitat en el seno de la Comisión Bilateral para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona con una inversión de 1.700 millones de euros, que fue sellado por el Ministerio y el vicepresidente Jordi Puigneró (Junts).

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, la ministra ha indicado que "eso parece que no es así" y que a todo el mundo le ha quedado claro que la decisión no está "madura". Además ha reiterado que no hay mucho tiempo porque la aprobación debe pasar por el Consejo de Ministros del 28 de septiembre para cumplir con los plazos que establece la normativa europea.

Esta mañana, la ministra afirmó que no había margen para retomar la ampliación en esta legislatura y que era una "oportunidad perdida", después de que ella misma anunciase su suspensión este miércoles argumentando falta de confianza y divisiones internas del Ejecutivo catalán.

"NO HEMOS MANIOBRADO"

La ministra también ha señalado que no han querido presionar porque llevan trabajando en ello más de dos años y la decisión de suspender la inversión se debe a que se ha roto el acuerdo del 2 de agosto: "La confianza se ha quebrado".

"No hemos maniobrado en ningún momento, vamos a hacer públicas las actas de todas las reuniones, si alguien tiene dudas puede analizar las actas, los explicamos las veces que haga falta,la posición de este gobierno ha sido nítida", ha añadido.

PROGRESO Y SOSTENIBILIDAD

"No íbamos a presentar un proyecto a la UE que no supiéramos que iba a contar con su aval. En todo el programa de actuación que se tenía que elaborar y profundizar durante todos estos meses a la hora de redactar el plan director, éramos responsables de presentar todas las medidas medioambientales que hicieran compatible el desarrollo de la infraestructura", ha defendido.

Considera que con esta decisión se pierde la oportunidad de mejorar incluso un espacio que presentaba algunos déficits, así como la posibilidad de demostrar que es posible apostar por el progreso y desarrollo económico y hacerlo bien sin cometer errores del pasado en materia ambiental.

"El sector aeronáutico está cambiando, hay aviones pequeños que no dependen de combustibles fósiles, que dependen del hidrógeno, hay el compromiso para que sector cumpla con objetivos del cambio climático", ha añadido.