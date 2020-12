El Gobierno confía en que su nueva propuesta para el CGPJ apremie al PP a pactar

Madrid, 2 dic (EFE).- El Gobierno entiende que la iniciativa para limitar los poderes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si su mandato está caducado, como es el caso en la actualidad, apremiará al PP a renovarlo por la vía del acuerdo, pero avisa de que, si sigue pasando el tiempo, se retomará la reforma pendiente, con la que no es necesario pactar.

Según han informado fuentes gubernamentales, fue el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien tomó la decisión de que se registrase en el Congreso esta iniciativa ante la negativa del PP de consensuar un nuevo CGPJ si Podemos no queda al margen.

Fue ayer cuando el presidente del Gobierno avisó de su propuesta a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que a su vez informó por la noche primero al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y después al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien estuvo de acuerdo con la iniciativa.

No ha sido hasta esta mañana cuando la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha informado a su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, de que ambos socios del Gobierno habían acordado la presentación de una nueva proposición de ley en el Congreso.

Lo ha llamado durante una entrevista, sobre las 9.00 de la mañana, y una hora y media más tarde los medios de comunicación ya tenían conocimiento del nuevo registro.

Se trata de un primer paso, que no implica la retirada de la otra proposición de ley con la que los partidos del Gobierno pretenden cambiar el sistema de renovación para que una parte de los magistrados sean elegidos por mayoría absoluta del Congreso y no por dos tercios, como hasta ahora.

Esta proposición se ha quedado en suspenso pero no se renuncia a ella, pues, si se agota la vía del pacto con el PP sin éxito, el Ejecutivo la retomará, porque entiende que para cumplir con su función constitucional el CGPJ se tiene que renovar con arreglo a lo que las urnas han dicho.

El Ejecutivo pide al PP que se retrate porque en este asunto tiene una posición de frivolidad, ya que piden un acuerdo, pero el tiempo pasa y hace dos años que el CGPJ está en funciones. Y esa situación no puede ser infinita, avisan a los de Pablo Casado.

Esas fuentes explican que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no mintió cuando dio por hecho un acuerdo con el PP para la renovación del órgano de Gobierno de los jueces que la formación de Pablo Casado desmintió. Y piden a Pablo Casado aclararse sobre lo que quiere, porque, a juicio del Ejecutivo, su formación dice una cosa y la contraria.

Fuentes de Unidas Podemos apuntan a que esta nueva propuesta puede ser un "aliciente" para que el PP pacte, pero, independientemente de que se alcance o no un acuerdo, ellos quieren que se reforme el sistema de elección del CGPJ para que sea suficiente la mayoría absoluta.

No obstante, para defender la pluralidad, verían bien introducir una nueva cláusula que obligase a que esa mayoría absoluta no fuese suficiente si no están incluidos al menos la mitad de los grupos representados en el Parlamento.

En Unidas Podemos apuntan que ellos no estaban en la negociación con el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Y creen que dicha negociación estaba aún en una fase inicial para ver si el partido de Casado se avenía o no a buscar un acuerdo, y por eso entienden que no había sobre la mesa nombres de magistrados que la formación de Iglesias pudiese ver con buenos ojos.

No obstante, entienden que los magistrados no tienen por qué ser propuestos por un solo partido sino que sobre la mesa habrá nombres que puedan ser bien vistos por varias formaciones, incluidas las independentistas.

La parte socialista del Gobierno reivindica que no solo esta segunda proposición de ley se ha llevado al Congreso a iniciativa suya, sino también la primera, ya que aseguran que fue el PSOE quien primero la planteó a sus socios de Unidas Podemos, y no al revés.