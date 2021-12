El Gobierno coordina actualmente 352 actuaciones para exhumar víctimas de la guerra civil y el franquismo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Francisco Martínez, ha explicado este jueves que el Gobierno está actualmente coordinando un total de 352 actuaciones para exhumar cuerpos de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista de fosas comunes.

Así lo ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado para dar cuenta de la asignación de 11,8 millones para desarrollar las políticas de memoria democrática que lleva su departamento, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Martínez ha señalado que, de esa cantidad, el 60% se destinarán al plan cuatrienal de exhumaciones en fosas comunes en las que, según sus estudios, hay entre 20.000 y 25.000 cadáveres de víctimas de la guerra civil y el franquismo.

En su comparecencia, el secretario de Estado ha detallado que esas 352 actuaciones de exhumación son las que se está realizando en coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos, y que a ellas hay que sumarle las que están impulsando por su cuenta algunas comunidades autónomas.

Y para comparar, ha recordado que en la época previa en la que más exhumaciones se hicieron, durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, la cifra alcanzó las 177 actuaciones a lo largo de seis años.

FOSAS CON MÁS DE 1.000 CADÁVERES

Asimismo ha explicado que algunas de las actuaciones de exhumación, especialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, no se resuelven en un año o dos sino que pueden llevar hasta tres o cuatro años, porque son "grandes fosas que tienen más de 1.000 cadáveres".

Para estos casos, el responsable de memoria democrática ha señalado que se harán convenios para otorgar subvenciones nominativas, con una dotación en el Presupuesto de 2022 de 750.000 euros en total. Es el caso, por ejemplo, de la subvención de 275.000 euros al Ayuntamiento de Córdoba para que actúe en el cementerio de La Salud y de San Rafael, donde según los estudios previos el Ministerio calcula que puede haber entre 4.000 o 5.000 cadáveres.

ANTE LAS CRÍTICAS DEL PP, LES RECOMIENDA QUE VAYAN "A PIE DE FOSA"

Además, ante las críticas de la portavoz del PP, Amelia Salanueva, al plan del Gobierno en memoria democrática, Martínez le ha aconsejado que se vaya a "pie de fosa" a presenciar lo que ocurre cuando se procede a una exhumación, porque cambiará de opinión, a su juicio, como lo han hecho otros compañeros suyos de filas cuando han ido.

"Ven allí centenares de cuerpos con un tiro en la nuca. Están también las viudas, señoras de 90 años, que piensan que a ver si podemos identificar a sus padres, hermanos maridos. Les decimos que muy difícil, y me dicen: no importa, todos son mis padres. Vaya usted a verlo, seguro que cambia de opinión", ha emplazado.

Martínez también ha rechazado las acusaciones de la senadora del PP sobre el "revisionismo" de la Transición que, a su parecer, hace el gobierno en la futura ley de memoria democrática. A este respecto, ha vuelto a garantizar que no van a tocar la ley de amnistía.

"Me hablan de amnistía aquellos que fueron los únicos que no votaron a favor. Se abstuvieron. No tienen autoridad para decirlo. La ley de amnistía no se toca, supuso un avance importantísimo", ha afirmado Martínez.

Por último, ha aprovechado para pedirle al PP que se aleje de Vox, y ha criticado la presencia del líder del PP, Pablo Casado en una misa el 20 de noviembre en la que se rezó por Franco --en el día del aniversario de su muerte--.

"Vemos a Casado asistiendo dicen que por error a una misa dedicada al íder del franquismo, a un genocida como Franco. ¿Creen que algún dirigente europeo de la derecha democrática va a asistir a una misa dedicada a Mussolini o a Hitler? Estaría totalmente desautorizado para continuar en la vida política democrática", ha apostillado.