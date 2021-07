El Gobierno cree que los magistrados del Constitucional deberían haber pensado en la covid

Madrid, 19 jul (EFE).- La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho hoy que si los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que se han pronunciado contra el Estado de alarma "hubieran hecho el esfuerzo de poner sus mentes, además de en los conceptos jurídicos, en la situación concreta que se vivió aquellos días de marzo, quizás hubieran interpretado el derecho de otra forma".

En una entrevista en la SER, la portavoz y ministra de Política Territorial ha expresado su "máximo respeto" hacia la decisión del Constitucional y ha defendido a la vez algunas reacciones críticas desde el Gobierno, que "también -ha subrayado- está en su libertad de poder hacer un análisis jurídico y defender un planteamiento político de cómo se actuó en ese momento".

A su juicio, el Ejecutivo actuó al activar el Estado de alarma "con prudencia, proporcionalidad, de forma garantista con los derechos de la ciudadanía y, sobre todo, fueron decisiones que salvaron vidas".

En aquellos días, "con una angustia que era la muerte", ha afirmado, "no hubiéramos entendido que hubiéramos tenido que parar 15 días para debatirlo en el Parlamento; no había tiempo de debate".

En todo caso, la portavoz del Gobierno considera que hoy en día sí hay "herramientas suficientes" para que las comunidades puedan "parar el virus" y que la legislación actual "es suficiente", aunque cree que "estaría bien aunar esa doctrina de los jueces" y ha dejado una puerta abierta al comentar que "nunca se puede decir nunca jamás" en una situación de pandemia en la que ha habido que hacer "cosas que nunca habíamos imaginado".

Rodríguez, que no ve como un error en que desde el Gobierno se relajase el uso de la mascarilla en espacios abiertos y no concurridos, ha hecho un "llamamiento a la prudencia, especialmente a las personas más jóvenes que aún no están vacunadas", al tiempo que ha valorado el "comportamiento ejemplar" de la mayoría de la juventud, aunque se hayan producido "anécdotas en algunas ciudades".