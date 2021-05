El Gobierno deberá cambiar su normativa sobre clases pasivas antes de 2022

Madrid, 19 may (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) ha aplazado la nulidad de la integración de las clases pasivas del Estado hasta el próximo 1 de enero de 2022, con el fin de dar tiempo al Gobierno para cambiar esta regulación y evitar un "vacío normativo" que perjudicaría a los beneficiarios de las prestaciones.

En su sentencia, avanzada la semana pasada y cuyo contenido íntegro se ha conocido este miércoles, los magistrados -por mayoría- declaran nulas varias disposiciones del real decreto-ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, aprobado por el Ejecutivo en 2020, por las que se culminó la integración de las clases pasivas del Estado en la Seguridad Social.

El Pleno de Tribunal Constitucional estima, de esta forma, el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, al apreciar que no se dieron las circunstancias de "extraordinaria y urgente necesidad" para tramitar el asunto por vía del real decreto-ley, y no por un procedimiento ordinario.

El fallo anula las disposiciones adicionales sexta y séptima, la disposición transitoria segunda y la disposición final primera de la citada norma, por las cuales el régimen de clases pasivas del Estado pasaba a gestionarse por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones -en concreto, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Con anterioridad a su entrada en vigor, este régimen, compuesto por funcionarios y altos cargos del Estados, estaba en manos de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, de Hacienda.

Entre las clases pasivas también se encuentran los militares, aunque lo gestiona la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.

En abril de 2020, el Gobierno aprobó el citado real decreto-ley e incluyó este cambio -que contemplaba para generar seguridad jurídica y certidumbre en materia de pensiones- dada la alteración del calendario previsto por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

Justificaba así la necesidad de la medida ya que el traspaso requería unos "cambios normativos" que no podían ser aprobados "mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria", porque el retraso en el tiempo que ello implicaría "generaría inseguridad jurídica e incertidumbre en una materia, las pensiones, particularmente sensible para el conjunto de la ciudadanía".

Ahora, el Constitucional da la razón a la formación popular al no apreciar que las disposiciones "guarden conexión de sentido alguna (...) con esa causa común o general de extraordinaria y urgente necesidad" que llevó a la aprobación del real decreto-ley.

En este sentido, continúan, "es patente que no existe ningún vínculo entre la situación definida por el Gobierno", esto es, el contexto de la pandemia, y la "singular regulación" sobre las clases pasivas del Estado.

De ahí que, si bien es "indudable" que el traspaso de la gestión de este régimen a la Seguridad Social sea un "objetivo legítimo y necesario (o, al menos, conveniente)" para el Ejecutivo en esta legislatura, no está justificado que se plantee a través de esta fórmula urgente.

APLAZA LA NULIDAD HASTA ENERO DE 2022

Con todo, los magistrados deciden que los efectos de esta nulidad se retrasen hasta el próximo 1 de enero, con el objetivo de que antes de que finalice ese plazo "se pueda sustituir la regulación inconstitucional" por una que se ajuste a Derecho.

Ello evitará el "vacío normativo" que se produciría si ésta se suprime de forma inmediata, lo que causaría un perjuicio a los beneficiarios del régimen.

VOTO PARTICULAR

La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Cándido Conde-Pumpido, que defiende que el control que debería hacer el tribunal es "externo, jurídico y no de oportunidad política ni de excelencia técnica", y que debería ser "flexible" para "no invalidar de forma innecesaria".

De este modo, destaca el hecho de que la sentencia admita la necesidad de reformar la normativa pero que rechace su urgencia y no tenga en cuenta cómo afectó la crisis sanitaria a la actividad parlamentaria.