El Gobierno descarta reconocer al régimen talibán, que no ha buscado aún acreditar embajador en Madrid

El nuevo embajador español para Afganistán se encuentra ya en Qatar

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Gobierno no tiene intención de reconocer por ahora al régimen talibán en Afganistán, aunque no descarta contactos "operativos" de ser necesario, mientras que las nuevas autoridades afganas tampoco parecen tener prisa por entablar relaciones con España, ya que no han solicitado por ahora acreditar a ningún embajador en Madrid.

Así se desprende de las respuestas que ha dado el Ejecutivo a sendas preguntas parlamentarias formuladas por Vox, a las que ha tenido acceso Europa Press. Los de Santiago Abascal preguntaron expresamente "qué clase de relaciones o contactos" mantiene España con las autoridades talibán y si "se plantea el Gobierno reconocer en algún momento al nuevo régimen talibán".

"El Gobierno de España no se plantea reconocer al actual régimen talibán", afirma tajante en su respuesta, explicando que su "objetivo primordial" en estos momentos sigue siendo "conseguir la salida en condiciones de seguridad de los antiguos colaboradores afganos" de España.

"Para lograr este propósito, España solo mantendrá contactos meramente operativos", recalca el Ejecutivo en su respuesta, en la que se pone de relieve que las "gestiones llevadas a cabo hasta la fecha han permitido organizar la salida de Afganistán" de otros 244 colaboradores y sus familias "en una segunda fase de la evacuación" vía Pakistán el 11 y 12 de octubre.

La respuesta, fechada el 14 de octubre, no hace referencia al primer contacto entre un representante de España y los talibán, que se produjo el 12 de octubre. Ese día, la embajadora de España en Qatar, Belén Alfaro Sánchez, participó en un encuentro en Doha entre una delegación integrada por diplomáticos de Estados Unidos, la UE y otros países occidentales con representantes del régimen talibán, con su ministro de Exteriores en funciones, Amir Jan Muttaqi, a la cabeza.

Además, el pasado 17 de octubre llegó a Qatar el nuevo embajador para Afganistán, Ricardo Losa, según han confirmado a Europa Press fuentes diplomáticas. Aunque fue nombrado el pasado 3 de agosto, el deterioro de la situación en Afganistán llevó a Albares a pedir al embajador saliente, Gabriel Ferrán, que permaneciera en el puesto, lo que a la postre le dejó al frente de la operación de evacuación una vez que los talibán se hicieron con el poder el pasado 15 de agosto.

Qatar se ha convertido en un país fundamental en relación con la crisis en Afganistán. Aquí fue donde los talibán negociaron su acuerdo con Estados Unidos, aún con Donald Trump como presidente, que llevó a la salida de las tropas internacionales y donde también estaban negociando sin éxito el Gobierno afgano y los insurgentes.

Dado que los talibán cuentan con una oficina política en Doha, Qatar se ha convertido en uno de los principales actores a tener en cuenta en esta crisis, de ahí el que algunos países hayan optado por trasladar aquí a sus embajadores en Afganistán y que por Doha hayan pasado ya varios ministros extranjeros, incluido el propio Albares el pasado 14 de septiembre.

LA EMBAJADA AFGANA SIGUE ABIERTA

Por otra parte, en una segunda respuesta, el Gobierno ha aclarado que Afganistán "no ha cerrado formalmente su legación diplomática en España". El embajador designado por el Gobierno del expresidente Ashraf Ghani, Humayoon Rasaw, "comunicó al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación su renuncia como jefe de la misión diplomática, cesando en sus funciones el 14 de septiembre".

En la actualidad, la Embajada cuenta con "un consejero diplomático" al frente en calidad de "encargado de negocios ad interim" si bien el departamento que dirige José Manuel Albares "no mantiene relaciones oficiales" con dicha embajada.

Además, ha aclarado que "no ha recibido ninguna petición de acreditación de nuevos funcionarios" por parte de las nuevas autoridades talibán.

El nuevo Gobierno interino creado por los talibán tras hacerse con el control de todo el país el pasado 15 de agosto no ha sido reconocido oficialmente por ningún país, si bien algunos altos cargos de varios estados, principalmente de la región, ya han mantenido contactos de alto nivel.

Así, una delegación talibán viajó recientemente a Turquía, donde se reunió con el ministro de Exteriores, otra participó a finales de la semana pasada en un encuentro en Moscú con representantes de países de la región y el ministro de Exteriores paquistaní, Shah Mahmud Qureshi, también viajó a Kabul para reunirse con los nuevos gobernantes afganos.