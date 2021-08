El Gobierno dice que Bolsonaro tiene derecho a excluir a críticos de sus redes

Río de Janeiro, 19 ago (EFE).- El ministro de Comunicaciones de Brasil, Fábio Faria, dijo este jueves que las redes sociales del presidente Jair Bolsonaro son particulares y que, por ello, el líder ultraderechista tiene derecho a excluir a críticos de las mismas sin que eso signifique violarles el derecho al acceso a la información.

HRW: Bolsonaro viola la libertad de expresión al bloquear seguidores críticos

"Una cosa son los portales y las redes del Gobierno y otra las redes sociales particulares del presidente. Él tiene derecho a bloquear (a críticos)", afirmó Faria en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, entre los cuales estuvo la Agencia Efe, al ser interrogado sobre un informe de Human Rights Watch (HRW) que acusa al mandatario de estar violando el derecho al acceso a la información.

Según un informe divulgado este jueves por la organización internacional de defensa de los derechos humanos, Bolsonaro viola la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información al bloquear a seguidores críticos en redes sociales.

La ONG dijo haber constatado que el mandatario bloqueó en sus redes sociales a al menos 176 cuentas, entre ellas las de periodistas, congresistas e "influencers", así como medios de comunicación y ONG, aunque advirtió que el número podría ser mayor.

De acuerdo con HRW, las personas bloqueadas tienen que cerrar sesión en sus cuentas para ver las publicaciones del presidente, lo cual dificulta la obtención de información gubernamental, ya que el mandatario suele usar sus redes para divulgar anuncios del Gobierno, como nombramientos de ministros o hasta el ajuste del salario mínimo.

"Cuando el presidente usa Twitter para nombrar un ministro o hacer un anuncio del Gobierno, un minuto después ese anuncio es replicado por las redes de la Secretaría de Comunicación del Gobierno y por todos los medios oficiales, así como publicado al día siguiente en Diario Oficial", alegó Faría.

"Entonces las personas que son excluidas de las redes sociales particulares del presidente no pueden alegar que no tienen acceso a las informaciones oficiales. Ese no es el punto. Si toda la información de Gobierno divulgada por Bolsonaro es replicada en las redes oficiales, no se puede decir que una persona bloqueada no tiene acceso a lo que ocurre en Brasil", agregó.

El ministro recordó que en algunos pronunciamientos la Corte Suprema y otras instancias judiciales ya han admitido que la cuenta de Twitter del jefe de Estado es un medio personal y no público.

"Si alguien divulga un video que simula a algunas personas jugando fútbol con la cabeza de Bolsonaro, ¿por qué el presidente no tendría derecho a excluirlo de sus redes?", se preguntó el ministro.

Faria afirmó que el líder ultraderechista se comunica preferencialmente por internet y que defiende las libertades en Brasil, incluso la de opinión, pero que actualmente en el país pocas personas quieren escuchar opiniones contrarias y eso genera un ambiente de odio.

El ministro atribuyó la multiplicación de críticas al presidente en las redes a una estrategia de los partidos de oposición para impedir que la divulgación de las acciones positivas del Gobierno.

El ministro dijo igualmente que ese ambiente de polarización y guerra en internet se agravó aún más con la decisión de la Corte Suprema de anular los procesos por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y de habilitarlo para disputar elecciones nuevamente.

"Lo que hicieron fue anticipar las elecciones y eso dividió aún más al país", afirmó el ministro al referirse a la polarización entre Lula, líder en las encuestas de intención de voto para las presidenciales de 2022, y Bolsonaro, que aspira a ser reelegido.