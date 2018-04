El gobierno francés no descarta que pueda haber más ataques químicos en Siria

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, declaró hoy que Francia "no puede estar segura" que el régimen de Bachar Al Asad utilice nuevamente armas químicas contra la población civil.

"No podemos estar seguros de que no habrá más ataques químicos. Recuerdo que en 2013, una resolución de Naciones Unidas votada de forma unánime exigió la destrucción del conjunto del armamento químico de Asad y a día de hoy no podemos decir que esto se cumpliera", señaló en una entrevista a la televisión BFMTV.

Le Drian, ministro de Defensa durante el Gobierno del socialista François Hollande, volvió a defender la ofensiva de Francia, Reino Unido y Estados Unidos en el bombardeo contra instalaciones de armas químicas del régimen sirio.

"Golpeamos únicamente las capacidades químicas del régimen para impedir que vuelvan a usarlas", dijo Le Drian, aunque más adelante reconoció que no hay forma de garantizar que los ataques se puedan repetir.

El ministro francés respondió a las acusaciones de Rusia, a quién acusó de "manipular permanentemente" al decir, entre otras cosas, "que los habitantes de Duma se habrían contaminado ellos mismos".

"El 7 de abril hubo dos ataques químicos en Duma. Lo supimos por una multiplicación de testimonios, fotos, vídeos e informes de organizaciones medicas", argumentó Le Drian para quien no había "manipulación posible".

El ministro de Exteriores se dijo "perplejo" de que las autoridades rusas y del régimen hayan impedido posteriormente el acceso a Duma de los observadores y expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas que están en Damasco.

Le Drian insistió en que la intervención militar en la zona seguirá centrada en el Estado Islámico, su "único enemigo", e insistió en la necesidad de establecer rápido una estrategia de salida a la crisis del país que debe pasar por una "Siria unificada donde se respeten sus fronteras".

"Si no logramos ver ahora una definición del sistema electoral que permita la reforma constitucional y la consulta electoral el proceso se extenderá aún durante años. Es interés de Rusia y de todo el mundo que Siria encuentre una salida pacífica", dijo.

Además, el próximo lunes, el ministro acompañará al presidente francés, Emmanuel Macron, en una visita de Estado a Estados Unidos que durará tres días.

La delegación francesa aprovechará la ocasión para presentar al presidente, Donald Trump, nuevos argumentos que le persuadan de ejecutar su anunciada amenaza de abandonar el acuerdo nuclear con Irán, alcanzado en Viena en 2015.

"Si Trump se va no podemos decir que Irán no haga lo mismo y decida volver a armarse", concluyó Le Drian.