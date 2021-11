El Gobierno garantiza "disciplina" de voto en el PSOE para aceptar a Arnaldo y confía en renovar después el CGPJ

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Gobierno y ministra de Política Territorial, ha vuelto a defender este jueves la necesidad de aceptar al candidato Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional, aunque no les guste, ya que es parte del acuerdo con el PP para renovar este órgano, y se ha mostrado confiada en que ahora se pueda "culminar" el proceso de renovación de las instituciones, pactando también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En declaraciones a los medios de comunicación antes de visitar la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, la portavoz ha garantizado la "disciplina" de los diputados socialistas, al ser preguntada por la posibilidad de que haya posibles fugas en el voto de diputados socialistas durante la votación de la renovación del TC, que es secreta.

"CONSENSO" PARA RENOVAR, NO SOBRE NOMBRES

Asimismo, ha defendido que el "consenso" que lograron con el PP era para renovar el TC y otros órganos, no sobre los nombres, a pesar de que en el comunicado que emitió entonces Moncloa para informar del acuerdo se señalaba que "las personas que formarán parte de estos órganos en la nueva etapa serán de reconocido prestigio y de consenso".

"Es un nombramiento que no nos gusta. No es del PSOE. Nosotros nos hacemos cargo de los nombramientos del PSOE, no de los del PP. No nos gusta, no sé si es lo único que tiene que ofrecer el PP, pero hay un interés superior de país, que es el cumplimiento de las leyes, de la Constitución y esperamos que también culminemos este proceso con la renovación del CGPJ", ha enfatizado la ministra este jueves.

De este modo, Rodríguez ha justificado que el PSOE vaya a apoyar el nombramiento de este polémico candidato, al igual que ya hizo este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras recibir las críticas de varios de los socios parlamentarios de los socialistas.

"El Gobierno tiene mucho interés en dar cumplimiento a las leyes y a la Constitución y que cada uno de los poderes del Estado hagamos nuestro trabajo", ha insistido Rodríguez quien, no obstante, ha querido dejar claro que lo único que daña este nombramiento es "la imagen de un partido que no tiene nada más que ofrecer", rechazando así que esto vaya a repercutir en la imagen del TC.

En este sentido, ha defendido que "lo importante" es que dé cumplimiento a la Constitución, porque ya era "inasumible" que el PP se negara a seguir en la dirección de no pactar la renovación de los órganos constitucionales. "Aplaudimos el avance, pero insisto, nos hacemos cargo de las propuestas que ha llevado el PSOE, no de otras propuestas", ha apostillado.