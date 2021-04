El Gobierno llevará a cabo repatriaciones voluntarias de tunecinos varados en Melilla con apoyo de la OIM

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Gobierno tiene previsto proceder a repatriar a Túnez a los ciudadanos de este país que se encuentran varados en Melilla tras serles denegado el asilo y que deseen regresar a su país para lo cual contará con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Así lo ha adelantado la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, tras su encuentro con su homólogo tunecino, Othman Jerandi, si bien no ha dado datos concretos en cuanto al número de tunecinos interesados en regresar a su país o cuándo podrían arrancar estas repatriaciones.

La situación de los varios cientos de tunecinos que están atrapados en Melilla desde hace meses ante la imposibilidad de volver a su país ha sido uno de los asuntos abordados en el encuentro, un asunto que Jerandi ha reconocido que para su Gobierno es "muy preocupante" y para el que confía que se pueda alcanzar una solución adecuada "lo antes posible".

En este sentido, González Laya ha recordado que España no concede asilo a personas procedentes de Túnez porque entiende que es un "país democrático en el que se respetan los derechos y las libertades y por tanto no ha lugar" a su petición.

Por ello, y desde la apuesta del Gobierno por resolver las cuestiones migratorias por la vía de la cooperación, ha anunciado que se va a comenzar "con el retorno de aquellos que voluntariamente han pedido regresar a su país a través de OIM".

Dicho retorno, ha recalcado, se hará respetando sus derechos, con apoyo de la agencia de ONU y además se prevé apoyar "su reinserción socioeconómica a su vuelta a Túnez". "Será el comienzo de un retorno a su país de quienes se encuentran de forma irregular en el nuestro", ha acotado.

Según Jerandi, hay un "número importante" de tunecinos en Melilla que quieren regresar, si bien la ministra no ha dado cifras concretas. "No hay un número específico", ha afirmado, si bien ha incidido en que la cifra "aumenta a medida que estos ciudadanos entienden que no habrá posibilidad" de permanecer legalmente en España.

El ministro tunecino ha coincidido en que a medida que comiencen las repatriaciones y quienes se queden en Melilla vean que a los que regresan les va bien "seguro que también deciden volver". En este sentido, ha dicho que el Gobierno tunecino está preparando su regreso y les animado a regresar para "iniciar una nueva vida".

RELACIONES BILATERALES Y LIBIA

Los dos ministros han tenido ocasión de repasar las relaciones bilaterales en los distintos ámbitos, a los que Túnez desea que se puedan incorporar algunos nuevos, y el ministro tunecino ha confiado en que puedan impulsarse con una visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al país norteafricano.

Otro de los temas abordados, además de las relaciones de la UE y la vecindad sur de la que forma parte Túnez, ha sido Libia. Los dos países, ha comentado la ministra, trabajan por la estabilidad y la paz en Libia y apoyan los esfuerzos que está haciendo el nuevo Gobierno provisional así como la celebración de las elecciones previstas para finales de este año.

"España y Túnez junto con otros socios del Mediterráneo vamos a apoyarles para que todo siga hacia buen puerto y puedan celebrarse las elecciones en diciembre", ha señalado el ministro tunecino, subrayando que el tema libio es muy importante para el Mediterráneo en general y por eso los países de la región tienen que llevar "la voz cantante" para salvar el proceso con el que dejar atrás el conflicto en el país.