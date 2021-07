El Gobierno de Madrid aún no concreta cómo funcionará la oficina de Cantó

Madrid, 1 jul (EFE).- El Gobierno de Madrid aún no tiene planificado cómo funcionará la recién creada Oficina del Español, que estará dirigida por Toni Cantó, quien rechaza el calificativo de "chiringuito" ya que asegura que "no hay estructura".

El exdiputado de UPyD y Ciudadanos será el nuevo director de área de la Oficina del Español, que dependerá de la Consejería de Cultura, Turismo, encabezada por Marta Rivera, y de la cuál apenas se conocen datos, excepto que Cantó cobrará alrededor de 75.000 euros al año, de acuerdo al actual régimen de retribuciones de altos cargos de la Comunidad de Madrid para los directores de Área y Comisionados.

Con esta oficina, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha creado un puesto para el actor valenciano, quien acompañó a la presidenta durante la pasada campaña del 4-M y quedó fuera de la candidatura a la Asamblea de Madrid al no cumplir los requisitos de empadronamiento como estableció el Tribunal Constitucional.

Según han indicado a Efe fuentes del Ejecutivo regional, aún se está concretado la estructura de este nuevo departamento, que seguramente se nutra de los efectivos de la propia Consejería de Cultura pero no han desvelado más información sobre el funcionamiento del mismo.

En declaraciones en una televisión, el propio Cantó ha defendido que este puesto "no es un chiringuito porque no hay estructura", a lo que ha añadido que sólo se le ha pedido que "coordine para mejorar el español".

"Todo lo que tenga que ver con el trabajo de la cultura, arte, lengua, eso en lo que he trabajado toda mi vida no supone como un relleno, es una oportunidad donde no se me han dado ni unas horas de espera para ver qué proponemos", ha añadido.

Por su parte, Ayuso ha defendido la labor que tendrá la Oficina del Español que encabezará Toni Cantó y ha rechazado también las críticas que tildan el nuevo organismo de “chiringuito”, afirmando que lleva dos años anunciando que quería crear dicha oficina para defender el español.

El deseo de la presidenta es que esta nueva oficina tenga tanta repercusión como para que, por ejemplo, el Día de la Hispanidad “sea más que un simple desfile” o que el Día del Español sea “más que un solo día", y que cada vez más generaciones conozcan “la suerte” de haber heredado el conocimiento y el dominio del español.

También ha recalcado que su función será la defensa del español frente a las comunidades autónomas como Cataluña, Navarra, País Vasco o la Comunidad Valenciana en las que, según ha afirmado, “está siendo atacado” a la hora de acceder a los servicios públicos y en los distintos colegios de esas regiones.