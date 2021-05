El Gobierno no comenta la decisión del TC de tumbar la reforma con la que 'blindó' a Iglesias en la comisión del CNI

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo acata, sin comentarios, la decisión del Tribunal Constitucional de tumbar la reforma que realizó para 'blindar' la presencia del entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias en la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia, usando para un real decreto-ley de medidas económicas urgentes contra la pandemia.

"El Gobierno nunca hace comentarios sobre los pronunciamientos de la justicia. No solo no los hacemos sino que acatamos y actuaremos en consecuencia como corresponde a un gobierno que está siempre en el marco que corresponde constitucionalmente. Actuaremos en consecuencia y no tenemos ningún comentario que decir acerca de esa sentencia del Constitucional", ha afirmado.

Calvo se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntada al respecto, antes de participar en la inauguración de las Jornadas Literarias sobre Emilia Pardo Bazán que organiza la Real Academia Española (RAE).

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de esa disposición final con la que el Gobierno modificó la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para 'blindar' los cambios de la composición de la Comisión Delegada que regula este órgano; cambios que supusieron la inclusión de Iglesias y del jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo.

CAMBIOS EN LAS COMISIONES DELEGADAS POR LA LLEGADA DE PODEMOS

Tras la conformación del gobierno de coalición, el presidente Pedro Sánchez decidió en febrero modificar la composición de todas las comisiones delegadas, entre ellas, la que controla al CNI, para dar entrada a los nuevos miembros de Unidas Podemos. Para ello, aprobó un real decreto el 25 de febrero, pero fue recurrido por Vox ante el Tribunal Supremo.

Ante ese recurso --que todavía está pendiente de resolverse--, el Ejecutivo decidió aprovechar en marzo el primer decreto con medidas económicas urgentes contra la pandemia para realizar una modificación de la ley del CNI y asegurar así la legalidad de ese cambio en la composición de la comisión de Asuntos de Inteligencia.

En concreto, se especificó que la citada comisión "estará presidida por el Vicepresidente del Gobierno que designe su Presidente, e integrada por los Vicepresidentes designados por el Presidente del Gobierno, las Ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el Ministro del Interior y la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y la Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretaria".

YOLANDA DÍAZ, SUSTITUTA DE IGLESIAS EN LA COMISIÓN DEL CNI

Ahora este cambio en la ley del CNI decae, pero sigue vigente la composición de las comisiones delegadas que aprobó por decreto el Gobierno en febrero tras la entrada de Unidas Podemos, por lo menos, hasta que el Supremo se pronuncie sobre el recursos de Vox.

Aunque ya no está Iglesias, el ex líder de Podemos fue sustituido en las comisiones delegadas por la actual vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Para ello, el Gobierno aprobó en abril otro nuevo decreto que adaptaba la composición de las comisiones delegadas a la nueva estructura que se diseñó tras la salida de Iglesias.