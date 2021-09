El Gobierno plantea dejar de planificar las competencias "como hace 40 años"

Madrid, 29 sep (EFE).- La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha propuesto hoy "no planificar las competencias como hace 40 años", sino abordar los traspasos pendientes en función de los objetivos que se quieren conseguir.

"Creo que el reto que tenemos hacia delante si queremos mirar para nuestro país con una perspectiva de futuro no es planificar las competencias como hace 40 años sino avanzar también en el desarrollo democrático y constitucional para pensar no tanto qué me compete o qué competencia quiero sino qué objetivo quiero lograr y qué podemos hacer para conseguirlo", ha manifestado la ministra.

Isabel Rodríguez, que ha asegurado que "esa es la manera de trabajar del Gobierno de España", ha hecho estas afirmaciones en su respuesta en el Pleno del Congreso a una pregunta de la diputada de EH-Bildu Isabel Pozueta.

La parlamentaria navarra ha recordado que la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, aprobada en agosto de 1982, recoge entre las competencias exclusivas de la comunidad foral, la de investigación científica y técnica, y que esta competencia y su traspaso está incluso recogido en el acuerdo de gobierno de María Chivite, firmado en mayo de 2019, que contempla un año para transferirla.

Ha destacado que, "a día de hoy, esta competencia tan importante para Navarra y su desarrollo sigue pendiente de transferirse; 39 años llevamos esperando a que el Gobierno español cumpla con el amejoramiento y las transferencias pendientes".

En su respuesta, la ministra, que ha indicado que esta competencia también está incluida en los estatutos de autonomía de País Vasco, Canarias, Murcia, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha y Andalucía, ha valorado "la disposición de trabajo, de colaboración del Gobierno de España hoy, no hace 40 años".

"Es una disposición con todas las autonomías para desplegar al máximo nuestro marco constitucional y desplegar al máximo todos los estatutos de autonomía con una única finalidad: mejorar la vida de la ciudadanía y asumir los retos que hoy, no hace 30 años, tenemos que asumir", ha declarado la portavoz del Gobierno.

Respecto a Navarra, Isabel Rodríguez ha afirmado que, "tras 20 años de inacción y en apenas 3 años, este Gobierno ha conseguido ya abordar en primer lugar las transferencias en materia de sanidad penitenciaria y también culminaremos antes de que termine este año las transferencias en materia de tráfico".