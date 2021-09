El Gobierno y el PP constatan su lejanía sobre el poder judicial

Madrid, 21 sep (EFE).- El Gobierno y el PP han constatado este martes su lejanía en asuntos como la renovación del poder judicial o los presupuestos, aunque la reunión entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y los populares sí ha arrojado un acuerdo para reactivar la subcomisión para modificar el voto rogado.

El encuentro entre Bolaños y la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que abre la ronda de contactos del ministro de la Presidencia con los grupos parlamentarios, se ha extendido durante alrededor de 45 minutos, según indican fuentes populares, con tres temas principales: renovación de los órganos constitucionales, presupuestos y reforma de la ley electoral.

Respecto al Consejo General del Poder Judicial, ambas partes se han mantenido inmóviles en su posición. Fuentes del Ejecutivo han señalado que el PP "sigue enrocado en no cumplir la ley ni la Constitución" y han acusado al partido de Pablo Casado de incumplir el requerimiento de la Comisión Europea para renovar "con carácter urgente el CGPJ conforme a la ley vigente".

"El cumplimiento de la ley no se puede someter a condición. No se puede incumplir una ley porque un partido que no tiene mayoría parlamentaria ha decidido cambiar de opinión y ahora desea imponer a la mayoría su voluntad", recalcan desde el Ejecutivo.

Por contra, el PP acusan al Gobierno de "bloquear la renovación", al no apoyar este martes la toma en consideración de la proposición de ley con la que el PP busca que la mayoría de los vocales del CGPJ sean elegidos por los propios magistrados.

"Se mantienen el bloqueo de la reforma que es el camino, asumir lo que dice Europa. No entendemos cómo un Gobierno no quiere que se avance en que los jueces elijan a las jueces, y afrontar la renovación una vez que se ha aprobado", ha señalado Gamarra en declaraciones a los periodistas en el pasillo del Congreso.

La distancia es patente también en lo referente a los presupuestos. Mientras desde el Gobierno señalan que Bolaños ha pedido diálogo y ha tendido la mano al PP, los populares aseguran que no les han dado ningún detalle sobre las cuentas.

A juicio del PP, e Gobierno lo que está es buscando "pactos para mantener el Gobierno Frankestein para seguir en Moncloa y no para resolver los problemas de los españoles". Y reprochan además que el Gobierno no haya sido receptivo a su petición de celebrar el debate sobre el estado de la nación.

El único punto en el que el Gobierno de Pedro Sánchez y el principal partido de la oposición se han entendido es en el compromiso de poner en marcha la subcomisión para estudiar cambios en la LOREG, para modificar el voto rogado.