El Gobierno se ratifica en que el estado de alarma fue "una buena decisión": "Con el confinamiento salvamos vidas"

MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que este miércoles declaró inconstitucional el segundo estado de alarma, el Ejecutivo central "se ratifica" en que "adoptamos las mejores decisiones, que con el confinamiento salvamos vidas".

En Torremolinos (Málaga), donde ha atendido a los medios de comunicación antes de participar en la inauguración de unas jornadas en las que se conmemora el 40 Aniversario de la constitución de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Rodríguez ha reiterado: "Seguimos conveniendo en que fue una buena decisión, ratificada siempre en el Parlamento y de la que el presidente --Pedro Sánchez-- dio buena cuenta en las distintas comparecencias".

Ha añadido que en esta sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma "está claro que no hay un debate jurídico nítido, puesto que ha habido cuatro votos particulares que defendían otra posición". No obstante, más allá de debates jurídicos, según la portavoz, el Ejecutivo central la acata, "como no puede ser de otra manera".

"Hoy aquí, rodeada de alcaldes que combatieron desde el primer día la desesperación de encontrarnos sin instrumentos para abordar algo inédito, el Gobierno se ratifica en que adoptamos las mejores decisiones, que con el confinamiento salvamos vidas, nos protegimos nosotros, al personal sanitario que tenía que seguir atendiéndonos, protegimos a los servicios esenciales que nos seguían cuidando", ha defendido.

Esto, ha continuado, permitió "paliar y protegernos del virus cuando no había nada más que eso, estar en nuestras casas. Luego llegaron los EPI (Equipos de Protección Individual) y las vacunas y hoy estamos en otro escenario".