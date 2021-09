El Gobierno recalca que la mesa de diálogo tiene que ser entre Ejecutivos

Madrid, 14 sep (EFE).- La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha recalcado que la mesa de diálogo que se abre mañana con presencia del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, debe estar formada exclusivamente por miembros del Ejecutivo y de la Generalitat, de acuerdo con la decisión del presidente catalán, Pere Aragonès.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también ministra de Política Territorial, ha expresado su respeto a la decisión de Aragonès de no aceptar en este foro a integrantes que no formen parte del Govern, como pretendía JxCAT, y ha asegurado que no habría aceptado a personas ajenas al Gobierno catalán.

"Siempre el marco ha sido el de delegaciones de trabajo de ambos Gobiernos; no hemos contemplado otro marco", ha señalado la ministra, al tiempo que ha reiterado la voluntad de "entendimiento" con la que acude el Gobierno de coalición encabezado por Sánchez.

También ha dicho respecto a los representantes catalanes en este foro que "son ellos quienes tienen que organizar su mesa de trabajo" sabiendo siempre que deben ser representantes de los dos Ejecutivos.

Ha revelado que el encuentro que se celebra mañana miércoles en Barcelona comenzará con una reunión bilateral entre Sánchez y Aragonès en el despacho del presidente catalán, a la que seguirá la entrevista con los demás integrantes de la Mesa, en el caso del Ejecutivo central coordinados por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.