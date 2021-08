El Gobierno responde a Aragonés que hablar de independencia "no es el camino" y no aclara si estará Sánchez en la mesa

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha respondido hoy al presidente catalán, Pere Aragonés, que hablar de la independencia con un horizonte de 2030 como hizo él ayer "no es el camino" para lograr el reencuentro que propone el Gobierno en la mesa de diálogo.

Aragonés también ha pedido que Pedro Sánchez estuviera en la Mesa de Diálogo que se reunirá en la semana del 13 de septiembre, pero la Portavoz del Ejecutivo no ha aclarado este extremo y ha recordado que ya estuvo en la reunión de antes de las vacaciones del verano. Se ha limitado a decir que el Gobierno está trabajando paara concretar la agenda y los equipos.

"Hemos escuchado a Aragonés hablar de la independencia en un horizonte de 2030, este no es el camino del diálogo, del reencuentro, no es la forma que queremos transitar en las relaciones con Cataluña", ha precisado la Portavoz del Ejecutivo, quien a renglón seguido ha recordado que la Unión Europea "no reconoce la desintegración de los territorios, ni la Constitución española".

(((Seguirá ampliación)))