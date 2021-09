Gobierno valenciano apoya la manifestación por la financiación: "Estamos hartos de ser los últimos"

VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta, portavoz del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que el Gobierno valenciano apoya la manifestación convocada, por unanimidad y unitaria, por parte de la Plataforma por un Financiación Justa para el 20 de noviembre y ha asegurado que la financiación no es una "cuestión menor" y el Gobierno central debe entenderlo. "Estamos hartos de ser los últimos y que se minimice el problema", ha lamentado.

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por el anuncio de esta manifestación, de la que la portavoz ha recalcado que se ha decidido por unanimidad de la plataforma, compuesta por partidos políticos, sociedad civil, patronal y sindicatos, y después de la visita de la vicepresidenta de Asuntos Económicos a València, Nadia Calviño, en la que dijo que este es "un tema muy complejo" que confía en que se solucione en "los próximos años", pero que ahora su "prioridad" es la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Al respecto, Oltra ha indicado que el Consell, como ya hizo en 2017 y siempre ha dicho, estará al lado de las manifestaciones que la sociedad civil convoque, ha insistido en la unanimidad de este acto y estará, por tanto, apoyándola.

Preguntada por si hay "decepción" por la falta de concreción de la ministra en este tema, ha defendido que "lo que no hay es pérdida de energía" porque se acaba de convocar esta protesta y ha subrayado su importancia: "Nos tenemos que hacer sentir", ha expresado, y ha dicho que la Comunitat Valenciana "no quiere ser más que nadie, pero estamos hartos de ser los últimos de todo y de que se minimice un problema" que rompe la igualdad entre ciudadanos, que no es justo ni constitucional.

"Este tema que no es cuestión menor; tiene que entenderlo el Gobierno de España y tiene que escuchar la voz" de los valencianos, ha dicho Oltra, quien ha añadido que la situación por la infrafinanciación también perjudica a otros territorios con los que la Comunitat Valenciana busca sinergias.

En esta línea, ha interpelado a los diputados del Congreso valencianos, de Murcia, Andalucía y Baleares, --dado que ya estableció una fecha con la presentación del primer borrador-- a que "defiendan a su gente". "Los primeros, a los valencianos, ya que está reconocido, Gobierno tras Gobierno que es la CCAA más injustamente tratada y es una anomalía democrática y, siendo una comunidad pobre, somos la que menos y somos pagadores", ha criticado.

Oltra ha advertido que esta es un situación que "nos desangra; es una sangría que se ha de parar con un sistema de financiación justo". Y ha insistido: "El 20 de noviembre nos haremos sentir", y se ha comprometido a asistir personalmente.

La portavoz ha reconocido que esta es una situación que se está produciendo "desde hace más de dos décadas" y "no nos vamos a caer del guindo" ahora", ha expuesto, y ha insistido en que por eso la Plataforma "ha dicho que saldremos a la calle".

En esta línea, ha insistido en que los diputados valencianos en el Congreso se posicionen frente a consignas que pueden dar los partidos a nivel nacional porque "igual también pueden cambiar las cosas". "¿Qué van a hacer los diputados sean del partido que sean?", se ha preguntado, ya que ha subrayado que nos representan, "votan allí y son un lobby importante".