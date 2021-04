El Gobierno vasco afirma que no se plantea empezar a comprar vacunas Sputnik V por su cuenta

Zupiria reconoce que algunas decisiones adoptadas han podido ser "injustas", pero niega que se haya buscado "salvar la Semana Santa"

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que el Ejecutivo no se plantea empezar a comprar vacunas Sputnik V por su cuenta y atenderá "las decisiones que se adopten a nivel estatal y europeo". "No querría imaginarme qué pasaría si cada comunidad autónoma empieza la guerra por su cuenta", añade.

En declaraciones a El Correo, recogidas por Europa Press, el también consejero de Cultura y Política Lingüística analiza el impacto de la pandemia de la covid-19 y cree que habrá que ver la evolución de los próximos diez días "para saber si las medidas son suficientes o hay que adoptar otras nuevas".

Tras indicar que en las reuniones en las que él tomó parte jamás escuchó a nadie hablar de "salvar la Semana Santa", Zupiria afirma que ninguna medida se ha tomado "con este objetivo", aunque reconoce que entre todas las que se han ido adoptando "se ha producido más de una decisión injusta".

"No creo que hayamos generado confusión por tomar una decisión en un momento y luego cambiarla. En lo que quizá no hemos acertado es en explicar el efecto que buscábamos con cada una de ellas. No se trata simplemente de prohibir que unos amigos se vayan de casa rural, sino de explicar cuál sería el riesgo", añade.

Respecto a las aglomeraciones por la final de la Copa del Rey, argumenta que "no se puede poner a un policía por cada persona que decide ponerse la camiseta y salir a la calle a tomar unos tragos". Además, dice que "no se esperaban los incidentes que hubo a continuación" en la calle Licenciado Poza de Bilbao.

"Se decidió no entrar a Pozas para dispersar a miles de personas porque no se apreció proporcionado ni creo que la Policía pueda hacerlo sin mandato judicial. Esas personas no estaban cometiendo un delito. Estaban incumpliendo una norma administrativa", justifica.

"PÉRDIDA DE RESPETO"

En esta línea, considera "evidente" que se está produciendo una pérdida de respeto a las normas por parte de algunas personas y recuerda que "cada fin de semana la Ertzaintza y las policías locales abren procesos de sanción a quienes deliberadamente las incumplen".

En lo que respecta a la vacunación, Zupiria apuesta por transmitir un mensaje de tranquilidad y afirma que el Gobierno vasco atenderá las decisiones que se adopten a nivel estatal y europeo sobre una posible compra de la vacuna Sputnik V.

"No nos planteamos empezar a comprar vacunas por nuestra cuenta. No querría imaginarme qué pasaría si cada comunidad autónoma empieza la guerra por su cuenta", alerta.

Asimismo, manifiesta que el hecho de que el 70% de los vascos pueda estar inmunizado en agosto dependerá del número de vacunas que lleguen, al no haber "ninguna certeza", por lo que "es muy difícil hacer planificaciones a medio plazo con tan poca información".

En esta línea, asegura que las proyecciones de los técnicos dicen que en los próximos meses, hasta que la vacunación se haya generalizado, se deberá "seguir conviviendo con restricciones que necesitan una base legal, una garantía para su ejecución". Así, dice desconocer los datos que maneja el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar el fin del estado de alarma en mayo.