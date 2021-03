Gobierno Vasco cree que es más importante "hacer bien las transferencias" que "cumplir los plazos"

Garamendi dice que la interinidad de los funcionarios es una cuestión que "hay que solucionar" y que están trajando en ello "con empeño"

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, Olatz Garamendi, ha afirmado este jueves que queda "poco tiempo" para que se cumpla el plazo para materializar el primer bloque de competencias pendientes de transferir incluido en el calendario acordado entre los Gobiernos central y vasco para cumplir el Estatuto, aunque ha considerado que es más importante "hacer bien las transferencias" que cumplir los plazos".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Garamendi ha señalado que el Estatuto de Gernika "tiene muchos años" y que "hay que cumplir" las competencias pendientes de transferir a Euskadi, "porque estamos hablando de cumplir una ley orgánica".

En este sentido, ha recordado que ambos ejecutivo acordaron el calendario de transferencias, que supuso "un hito", y eso supone que ambas partes deben cumplirlo, "y nosotros por lo menos estamos en ello". "En el calendario se fijan unas fechas, y los plazos para materializar el primer bloque avanzan y queda poco tiempo. De todas manera, yo no me voy a obstinar con las fechas, porque creo que es más importante hacer bien las transferencias, y no tanto cumplir los plazos", ha insistido.

Así, ha indicado que hay un conjunto de competencias, entre las que se encuentran la gestión de los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma Vasca, que está "mucho más adelantado" y que llegará a Euskadi "en unas semanas".

En este sentido, ha recordado que, aunque la competencia de la gestión de las prisiones vaya a estar en manos de Euskadi, se continuará aplicando la legislación estatal, y que de lo que se encargará la administración vasca es del "funcionamiento, organizacion y gestión" de las prisiones.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno Vasco está concretando el modelo de cárcel que pretende implantar, y que se orientará a "ofrecer vías de resocialización, formación y otras capacidad para actuar en la sociedad".

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno también ha reconocido que el traspaso de la gestión de Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se debía haber producido a finales de 2020, "es técnicamente muy complicado", aunque ha asegurado que ambos gobierno están trabajando en ello.

"Lo que tenemos claro es que debe ser una transferencia integral, y que, aunque llegue más tarde, queremos que llegue en su totalidad, porque lo queremos unir a nuestro RGI (Renta de Garantía de Ingresos)", ha destacado.

INTERINIDAD FUNCIONARIOS

Por otro lado, Olatz Garamendi ha subrayado que "no hay duda" de que la interinidad de los trabajadores de la administración pública en Euskadi es una cuestión que "hay que solucionar", y ha asegurado que están trajando en ello "con empeño", ya que considera "muy importante darle una solución".

Así, ha manifestado que, en la reunión que mantuvo con el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, además de trasladarle la cuestión de las competencias pendientes, "también le llevé la cuestión de la función pública, y creo que logré que entrara en su agenda".

En este sentido, y ante la posibilidad de que el Gobierno central recurra en el Tribunal Constitucional el Proyecto de Ley de Cuerpos y Escalas elaborado por el Ejecutivo autonómico, la consejera ha indicado que exijió al ministro "buscar otras soluciones entre todos para que tengamos la opción de encontrar vías para consolidar a los funcionarios". "Le pedí ese compromiso y creo que vamos a hablar mucho más al respecto", ha añadido.