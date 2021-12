Gobierno vasco dice que en los próximos días se podrá aplicar en Euskadi la petición del certificado covid

Afirma que "quizá no hay porqué tomar medidas" adoptadas con anterioridad en el LABI porque la presión hospitalaria no es tan grande

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que los letrados del Ejecutivo están analizando la sentencia del Tribunal Supremo para poder activar el certificado covid en restaurantes de más de 50 comensales y locales de ocio nocturno, y ha adelantado que la sentencia "hace posible" la petición realizada por el Gobierno, por lo que "en los próximos días" se podrá aplicar en Euskadi, "tan pronto como el BOPV publique la orden de la consejera de Salud".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Zupiria ha destacado que la sentencia del Supremo confirma que la petición del denominado pasaporte covid "es justa, adecuada y, como medida, efectiva".

Además, ha considerado que dicha medida "no impide que se puedan realizar ciertas actividades", ya que, según ha dicho, "aunque se pida el certificado un restaurante puede seguir en marcha, se pueden hacer conciertos musicales de noche o cantar en un karaoke", por lo que ha reiterado que la sentencia del TS "reconoce que pedir el certificado plantea una medida adecuada para hacer frente a la pandemia y a los contagios".

"Y eso hace posible que, como el Departamento de Salud planteó hace quince días y tan pronto como el BOPV publique la orden de la consejera de Salud, que será en los próximos días, (el certificado covid) se pueda solicitar en ciertos lugares", ha asegurado.

En este sentido, el portavoz del Gobierno Vasco ha indicado que el certificado covid "nos debe servir para cuidarnos, para animar a los que no se han vacunado a hacerlo, y para que el resto nos sintamos más protegidos". En todo caso, ha advertido de que "esta enfermedad nos ha enseñado que debemos estar en guardia en todo momento, y que seguramente deberemos estarlo durante bastante tiempo".

Además, ha señalado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la consejería de Salud están analizando en estos momentos en qué otros lugares, además de los ya establecidos, se podrá solicitar el certificado covid, ya que en otras comunidades autónomas se puede pedir para entrar a centros de salud o residencias, y que, "conocidos los resultados, se hará una propuesta y se consultará al Tribunal Superior, para que los jueces nos digan si es viable o no".

"Creo que todo eso lo haremos en pocos días, aunque hay que ser conscientes del ámbito legal en el que nos movemos, y que acabamos de conocer al resultado de una solicitud que hicimos hace quince días, por lo que esto también requerirá unos días. Pero lo lógico sería que en los próximos días estuviera en vigor en los tres ámbitos en los que nos han dado permiso", ha insistido.

MEDIDAS RESTRICTIVAS

Bingen Zupiria ha considerado que, a pesar de que "nadie esperaba" la actual situación epidemiológica y aunque la incidencia acumulada sea parecida a la de anteriores olas, la presión hospitalaria "no es tan grande", por lo que "quizá no hay porqué tomar medidas que adoptamos antes" en la reunión del LABI de este viernes.

Así, el portavoz del Gobierno Vasco ha augurado que los contagios, las hospitalizaciones y los ingresos en UCIs "continuarán creciendo durante las próximas semanas", pero que consideran que, "como la mayoría de los ciudadanos estamos vacunados, las consecuencias sanitarias de lo que está sucediendo ahora serán más ligeras y débiles que en anteriores olas".

"Por lo tanto, aunque tengamos una incidencia como antes, vemos que hay menos gente en hospitales y UCIs y que, quizás, no habrá que adoptar medidas que hemos adoptado anteriormente, aunque quién sabe. Llevamos toda la semana hablando de una variante que no conocíamos y que ha puesto al mundo patas arriba, por lo que tenemos que actuar con prudencia", ha advertido.

VACUNACIÓN

Por otro lado, Zupiria ha vuelto a solicitar y a animar a vacunarse a las personas que aún no lo hayan hecho, y ha dicho que no va a poner en duda su derecho a no vacunarse porque, "mientras no se diga lo contrario, tienen derecho a no hacerlo".

"Pero cuando quieran hacer uso de ese derecho, deberían tener dos cosas en consideración: por un lado, que nos pueden contagiar al resto, que pueden crearse situaciones de riesgo y que se están creando nuevas variantes, y, por otro, que ocupar camas y UCIs en hospitales puede impedir tener los recursos necesarios para hacer frente a otras enfermedades", ha explicado.

Además, y respecto a la vacunación de los menores de 12 años, el portavoz del Gobierno Vasco ha señalado que "la dificultad" para poder comenzar es que "en estos momentos no tenemos vacunas", ya que "la primera condición para es que lleguen las vacunas suficientes para poder vacunar a esos menores".

"Esto nos sucedió hace casi un año, en enero, cuando tocaba vacunar a los mayores, y tuvimos grandes dificultades porque no nos llegaban vacunas suficientes. A medida que fueron llegando, el sistema vasco de salud adoptó medidas y organizó las infraestructuras necesarias para vacunar. Mientras tanto, seguimos dando la tercera dosis a los mayores de 60 años, para reforzar su inmunidad", ha afirmado.