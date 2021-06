Gobierno Vasco dice que trabaja con el central "para desatascar" la transferencia del IMV "en los términos acordados"

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que el Ejecutivo autónomo y el central continúan dialogando para "desatascar" la transferencia a Euskadi del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y para que se produzca "en los términos en los que fue acordada".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este martes en Busturia (Bizkaia), Bingen Zupiria se ha referido a este traspaso después de que la semana pasada el Ejecutivo autónomo diera a conocer que había rechazado la propuesta sobre la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que le ha trasladado el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al considerar que "recorta las funciones a asumir y no traspasa los medios humanos, materiales y económicos necesarios" para materializar la competencia.

Zupiria ha afirmado que los gobiernos central y vasco continúan dialogando en torno a esta transferencia para ver si consiguen "desatascar esta cuestión" y se puede lograr que el traspaso del IMV se produzca "en los términos en los que en su día fue acordada y en los términos en los que sería respetuosa con el sistema de autogobierno y de Concierto Económico".

Por otra parte, cuestionado por si el Lehendakari, Iñigo Urkullu, va a aprovechar la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes en Vitoria para mantener algún tipo de contacto, Zupiria ha afirmado que Urkullu no les ha manifestado "ninguna intención" al respecto, "lo cual no quiere decir que no lo vayan a hacer", pero no les ha informado "de esa posibilidad".