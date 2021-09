Gobierno Vasco lamenta "las concentraciones de miles de personas, un problema a afrontar más allá de la pandemia

Destaca "la responsabilidad" con la que los vascos han acogido la fexibilización de medidas, aunque ha habido "comportamientos incívicos"

VITORIA, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha destacado este martes "la responsabilidad" con la que la mayoría de vascos han acogido la flexibilización de las restricciones en Euskadi para hacer frente a la covid-19, aunque ha lamentado "comportamientos individuales insolidarios y egoístas", así como otros "incívicos" de quienes "no han querido respetar deliberadamente" las normas. También ha reprochado las concentraciones "de miles de personas" en espacios públicos, un problema que, en su opinión, habrá que afrontar más allá del fin de la pandemia.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Zupiria ha recordado que el pasado sábado, con la entrada en vigor de la flexibilización de aforos y horarios en Euskadi, fue posible realizar algunas actividades más de las que antes podían hacer.

"Por una parte, hemos tenido la posibilidad de juntarnos más personas sentados en terrazas, en exteriores, y también en interiores, y hemos tenido la posibilidad de asistir y acudir a espectáculos con aforos mayores de los que estaban planteados. Además, se ha abierto la posibilidad de disfrutar del ocio nocturno con horarios ampliados", ha añadido.

El portavoz del Ejecutivo ha destacado que estas nuevas posibilidades en las diferentes actividades "han sido recibidas con alegría y con responsabilidad por la mayor parte de la población". No obstante, han constatado "que habido comportamientos individuales insolidarios y egoístas, que no han querido respetar y no han respetado deliberadamente normas que se han establecido para preservar la salud comunitaria". También se ha referido a "situaciones incívicas" que se han producido estos pasados días.

A su juicio, "estos comportamientos ponen en cuestión el compromiso individual, que cada vez va a ser más importante, para hacer frente a las posibles transmisiones de esta enfermedad". "Todavía estamos en estado de pandemia en todo el mundo, y esto nos va a exigir ser prudentes en nuestros comportamientos y cumplir con unas normas básicas, como son el uso de mascarillas cuando estamos con otras personas, mantener las distancias y evitar las aglomeraciones".

"Estamos viendo que hay comportamientos deliberados que no cumplen con estas normativas en una situación sanitaria especial como la que estamos viviendo ahora, pero también estas situaciones nos plantean algunas preguntas para el futuro próximo", ha añadido.

CONCENTRACIONES DE MILES DE PERSONAS

En este sentido, ha aludido a las concentraciones de miles de personas espacios públicos de madrugada "impidiendo el descanso nocturno a ciudadanos que viven en esas zonas o comportamientos incívicos de miles de personas ocupando un espacio público y dejándolo lleno de basura y porquería, que son un problema para la convivencia".

Bigen Zupiria ha considerado que "estas son las cuestiones que van a quedar pendientes cuando pase esta pandemia", y a la que "todos, de forma colectiva e individual, deberán responder".