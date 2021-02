Gobierno vasco pide a Robles que rectifique sus declaraciones sobre Zaldibar, hechas desde el "desconocimiento"

La ministra de Defensa ha criticado al Ejecutivo vasco por no solicitar la participación de la UME en el vertedero de Zaldibar

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha pedido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que rectifique sus declaraciones sobre el derrumbe del vertedero de Zaldibar, hechas desde el "desconocimiento más absoluto de la tragedia".

En declaraciones efectuadas en Bilbao, Zupiria ha respondido así las críticas de la ministra hacia el Gobierno vasco por no solicitar la participación de la UME en el vertedero de Zaldibar. "No puedo entender que en algunos sitios se diga que la UME no puede venir, cuando a lo mejor si la UME hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría en un sitio", ha apuntado Robles durante una intervención en la Fundación Ortega y Gasset.

Precisamente este pasado sábado hizo un año del derrumbe del vertedero de Zaldibar y el cuerpo de uno de los dos trabajadores que quedaron sepultados, el de Joaquín Beltrán, no ha sido aún localizado. El Ministerio de Defensa ya ha explicado en varias ocasiones que la UME no intervino en el accidente porque no había recibido ninguna solicitud por parte del Gobierno vasco.

El portavoz del Ejecutivo vasco ha dicho desconocer "exactamente el contexto en el que se han producido esa declaración" pero, en el caso de que la ministra Margarita Robles se haya referido al desprendimiento y a la tragedia de Zaldibar, ha considerado que son unas declaraciones "totalmente injustas, que faltan a la verdad y que solo puede ser manifestadas por alguien que no conoce lo que ha sucedido hace un año y a lo largo de todo este tiempo en Zaldibar".

"Solo las personas que han tenido que hacer frente al desprendimiento y a la búsqueda de las dos personas desaparecidas saben a lo que se han tenido que enfrentar. Han tenido que remover miles de toneladas de tierra, han tenido que estabilizar el terreno, han tenido que apagar los incendios que ha habido allí y han tenido que cribar toda la tierra removida palmo a palmo para poder encontrar, en uno de los casos, a una de las personas desaparecidas y siguen el trabajo de encontrar a la que falta todavía por localizar", ha relatado.

A su juicio, "solo desde el desconocimiento de esta realidad se puede realizar una manifestación como esa". Por ello, el Gobierno vasco considera que "está a tiempo la ministra Margarita Robles de rectificar su afirmación, que solo puede solo puede ser hecha desde el desconocimiento más absoluto de la tragedia de Zaldibar".