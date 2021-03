Gobierno Vasco podrá "todo el empeño" para completar el Estatuto y cree que "esto empieza a andar de otra manera"

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

La consejera de Autogobierno y Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, ha afirmado que ve al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, "receptivo" en relación a las transferencias pendientes aunque "hay cuestiones en las que hay debate". En esta línea, ha señalado, en relación a la posibilidad de completar el Estatuto vasco, que cree que "esto empieza a andar de otra manera". "Desde luego nosotros vamos a poner todo nuestro empeño para ello", ha subrayado.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Garamendi se ha pronunciado de este modo tras mantener un encuentro este pasado miércoles con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, una reunión que le dejó "una buena sensación".

Tras repasar los principales avances en este encuentro, ha manifestado, preguntada sobre la posibilidad de que se pueda completar el conjunto de transferencias incluidas en el Estatuto vasco, que ella tiende a "ser muy positiva" y quiere "pensar, y así me lo demostró ayer el ministro, que esto empieza a andar de otra manera". "Y, desde luego, nosotros vamos a poner todo nuestro empeño para ello", ha remarcado.

En relación a los temas abordados este pasado miércoles, ha aludido a la transferencia en materia de gestión de prisiones. Según ha explicado, si bien no se ha determinado "un día concreto" porque aún se están "ultimando algunas cuestiones, sí se puede entrever una fecha que puede estar en abril" para la Comisión Mixta que aborde su traspaso.

Asimismo, también ha destacado que, tras un "momento de un cierto bloqueo" en el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se acordó "desbloquear la situación y ponernos inmediatamente a ello".

La consejera ha explicado que, en el encuentro, trasladó a Iceta propuestas para "empezar a trabajar el traspaso de la competencia en inmigración y el de las líneas ferroviarias de cercanías que quedan por transferir". En materia de puertos, ha destacado, se acordó plantear "una ampliación de la transferencia porque quedaba el edificio de Distrito Marítimo de Ondarroa, que va a ser transferido cuando reunamos la Comisión Mixta de Transferencias próximamente".

Garamendi ha dicho ver "receptivo" al ministro Iceta, aunque ha admitido que "hay cuestiones en las que hay debate y tenemos cosas de las que hablar". Asimismo, ha apuntado que, en la reunión, no se abordó el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, pero "no porque no la vayamos a abordar, sino porque en este momento teníamos otras materia que urgían más en los tiempos según los calendarios marcados".

Por otro lado, ha indicado que una de las cuestiones que trasladó al ministro fue el tema de la interinidad de la Función Pública, para el que "buscar soluciones". Según ha explicado, en este sentido, planteó la posibilidad "o bien de poder modificar el Estatuto Básico de la Función Pública o bien de buscar otras medidas que hagan posible dar salida una situación que se ha creado a lo largo de estos años".

"Ayer pudimos comprobar que el ministro está abierto a explorar posibilidades y en eso vamos a trabajar. De hecho, vamos a empezar a trabajarlo desde hoy mismo", ha manifestado.