Gobierno Vasco reclama la convocatoria urgente de Comisión Mixta del Concierto para "clarificar su horizonte financiero"

Critica que el Gobierno de Sánchez no ha cumplido con su compromiso de convocar la comisión antes de finalizar el primer semestre del año

VITORIA, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha reiterado que es "urgente, prioritario y muy importante" para el Gobierno Vasco que el Ejecutivo de Pedro Sánchez convoque "lo antes posible" la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico para "clarificar el horizonte financiero y presupuestario" del Ejecutivo autonómico.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha sido preguntado sobre la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico solicitada por el Gobierno Vasco al central para acordar un incremento en el endeudamiento tras "la laguna generada en los recursos públicos por la rebaja del la recaudación".

El portavoz ha explicado que no hay todavía una respuesta "clara" por parte del Gobierno central en relación al requerimiento que le ha formulado el ejecutivo autonómico para que "convoque, sin más demora, la Comisión Mixta del Concierto Económico".

En este sentido, ha recordado que la última reunión de la Comisión Mixta del Concierto, que tuvo lugar el 11 de marzo en Madrid, "se asumió el compromiso, por ambas partes, de celebrar una segunda reunión antes de que concluyera el primer semestre del año".

"El primer semestre ya ha concluido, la reunión todavía no solamente no se ha celebrado sino que no ha sido convocada, y sin embargo, para el Gobierno Vasco, a efectos de clarificar el horizonte financiero, pues no es muy importante conocer efectivamente cuál es el alcance de la capacidad de endeudamiento que se nos vaya a reconocer o que vaya a acordar en el seno de la Comisión mixta del Concierto", ha subrayado.

Erkoreka ha recordado que la recaudación "ha experimentado una reducción importante", situación que se ha registrado en todas las comunidades autónomas, "pero que en el resto de las comidas autónomas, por lo menos a las de régimen común, va a ser compensada total o parcialmente por el Gobierno central en el marco del Fondo de que fue objeto de reparto entre las comunidades y, sin embargo, la reducción de la recaudación no ha sido compensada en el caso de las comunidades forales de ninguna manera".

Por ello, ha recordado que, al pedir la convocatoria de la Comisión Mixta, el Gobierno Vasco está pidiendo "un mecanismo que permita sustituir o dar cobertura a la laguna generada en los recursos públicos por la rebaja del la recaudación, con un incremento en el endeudamiento". "Ese es el endeudamiento que hay que concretar y pactar en el seno de la Comisión Mixta de Concierto", ha indicado.

El portavoz ha reiterado que es "urgente, prioritario y muy importante" para el Gobierno Vasco que la reunión se celebre "lo antes posible" para "clarificar el horizonte financiero y presupuestario del propio Ejecutivo".

Erkoreka ha explicado que "no hay conversaciones" sino que "se trata de una convocatoria que tiene que tener lugar" y cree que, de existir un problema, estaría en el Gobierno central, que es "quien no lleva a cabo el compromiso previamente asumido de convocar la comisión mixta del concierto antes de finalizar el primer semestre del año".

FONDO DE RECUPERACIÓN

Erkoreka también ha sido preguntado sobre el fondo de recuperación acordado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con 750.000 millones dirigidos a relanzar las economías del bloque comunitario afectadas por la pandemia.

El portavoz del Gobierno Vasco ha explicado que estos planes tienen carácter europeo, por lo que sea articulan desde el Gobierno central pero no a través de la Comisión mixta del Concierto.

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, por su parte, ha explicado que la Unión Europea es la que va a articular los fondos a través de los Estados, que son los que tienen que preparar el Plan de recuperación y de reactivación de su tejido productivo.

Según ha adelantado, el Gobierno Vasco está trabajando para "adelantarse y llegar a tiempo" con la preparación de proyectos de tipo público y otros proyectos público-privados, "donde la parte privada tenga la mayoría".

"Son proyectos que tratan, por una parte, de encauzar diferentes iniciativas de acuerdo a los retos planteados por la Unión Europea alrededor de la digitalización y la introducción de nuevas tecnologías, pero también en transición energética, de transición ecológica y, por supuesto, el papel de la salud en todo este ámbito", ha explicado.

Tapia ha informado de que están articulando estos proyectos para que estén "bien preparados" y sean "ambiciosos". Según ha informado, pueden ser demostradores desde la parte pública, y también permitir que el tejido productivo vasco "se ubique dentro de esas nuevas tecnologías".

"Siempre tenemos que tener en cuenta que no son proyectos únicamente de I+D, sino que son proyectos que pretenden generar riqueza, empleo y competitividad, es decir, transformar de alguna forma el tejido productivo", ha subrayado.

Tapia ha insistido en que están trabajando "de una forma muy intensa" para "ir adelantando" el proyecto y "estar preparados en el momento que sea requerido".