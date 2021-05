Gobierno vasco recuerda a Iceta que tienen "muchas citas pendientes" para hablar de "lo que queda de transferencias"

Destaca que "hay una forma de gobernar que tiene el sello socialista" y que "está demostrado que es lo mejor para la ciudadanía"

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari, Idoia Mendia, ha recordado este lunes al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que tienen "muchas citas pendientes" para hablar de "lo que queda de transferencias" y de las que afectan a su Departamento de Empleo y Trabajo "muy en particular", que "no son fáciles" pero "acordaremos".

Idoia Mendia y Miquel Iceta, que se ha desplazado este lunes a Bilbao para formalizar el traspaso de nuevas competencias, entre ellas la de prisiones, se han reunido este tarde con los secretarios generales territoriales del PSE-EE, los consejeros socialistas del Gobierno Vasco el secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales, la secretaria de Política Institucional, Begoña Gil, y el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso.

Tras agradecer a Iceta que comparta con los Socialistas Vascos "un día feliz, un día más de compromiso con esta tierra y con sus instituciones", Mendia ha asegurado que en el PSE-EE están "satisfechos" porque hoy ha tenido lugar "algo más que la firma de unas transferencias, que son importantes, pero que tienen, además, un fuerte componente simbólico".

También ha afirmado que tienen "muchas citas pendientes en tiempos próximos" para "hablar de lo que queda de transferencias, y de las que afectan a mi Departamento muy en particular". "Y no son fáciles.Discutiremos, seguro, pero lo mejor es que acordaremos, eso también es seguro", ha dicho.

Mendia ha afirmado que "hoy se ratifica lo que ya sabíamos, que el autogobierno avanza mejor, de forma más sólida, cuando los Socialistas somos gobierno de España y Gobierno Vasco", que "no hay mejor camino que el acuerdo" y que "no hay ningún otro partido en Euskadi, ninguno, que lleve tantos años como los Socialistas ofreciendo soluciones y ampliando derechos".

La líder del PSE-EE, que ha destacado que "no hay un solo avance en esta tierra en el que no estemos los socialistas", ha dicho que los socialistas están de "triple celebración" este año porque es su 135 aniversario como partido, el décimo año "desde que vencimos al terrorismo" y el año en el que "se confirma la voluntad de avanzar en el entendimiento entre diferentes para culminar el Estatuto". "No ha sido un camino fácil. Ninguno de los tres", ha reconocido.

La dirigente socialista ha señalado que el Estatuto de Gernika "ha sobrevivido a los intentos recentralizadores de la derecha, a una desconfianza que ha ayudado muy poco, y al desprecio de los nacionalistas, que llegaron a darlo por muerto". En ese sentido, se ha mostrado "muy orgullosa" de que los dos últimos acuerdos de Gobierno en Euskadi, el de 2016 y el de 2020, "pusieran el acento en el cumplimiento del Estatuto como un elemento clave de defensa de nuestro autogobierno, más allá de las ensoñaciones o de las aspiraciones de algunos".

Idoia Mendia ha remarcado que han defendido y defienden el cumplimiento del Estatuto "por su valor de consenso, pero también por su valor de eficacia", porque entienden el autogobierno como "una herramienta útil para mejorar los servicios a los ciudadanos".

"Nuestro Estatuto es Osakidetza, es Lanbide, es la Renta de Garantía, la escuela pública, el derecho a la vivienda, el próximo derecho a la formación para el empleo", ha mantenido, para subrayar que el autogobierno para los Socialistas "no es gestionar competencias, sino transformarlas en derechos y en bienestar".

DIEZ AÑOS "COGESTIONANDO" PRISIONES

Por otro lado, la secretaria general de los socialistas vascos ha recordado que Euskadi lleva diez años "cogestionando" las prisiones, tras firmar ellas personalmente un acuerdo con el Ministerio de Interior, y ha señalado que "entonces nadie, ningún partido, puso objeciones".

Desde entonces, ha destacado, "hemos implantado un modelo de gestión coordinada dentro de las cárceles en materia sanitaria, educativa, de orientación laboral y de gestión de penas en régimen abierto, y ahora seguiremos trabajando con esta misma orientación".

Como conclusión "clara" de la jornada de este lunes, en la que se han formalizado las nuevas competencias, ha dicho que saca que "hay una forma de gobernar que tiene el sello socialista" y que "está demostrado que es lo mejor para la ciudadanía".

"Yo me alegro de que Pedro Sánchez gobierne en España y de que vaya a seguir gobernando, como lo es que los socialistas formemos parte del Gobierno Vasco, porque es entonces cuando el autogobierno avanza y cuando se alcanzan acuerdos, cuando se amplían derechos, cuando se ofrecen soluciones a la gente", ha manifestado, para asegurar que "en esa vía seguiremos".

Los socialistas, ha remarcado, "compartimos el lenguaje del acuerdo para gestionar la pluralidad". "Somos plurales en Euskadi y en el conjunto de España. Y no hay mayor enemigo de la pluralidad que el sectarismo y la imposición", ha concluido.