El Gobierno ve con buenos ojos facilitar la movilidad con países terceros como EEUU o Reino Unido

España y Austria constatan sus divergencias en materia migratoria, Kosovo y el acuerdo con Mercosur

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ve con buenos ojos que se puedan explorar vías para facilitar la movilidad de ciudadanos de países terceros de fuera de la UE en los que el proceso de vacunación está ya muy avanzado, como es el caso de Estados Unidos y Reino Unido, siempre que con ello no suponga un riesgo para la salud de los españoles.

Así lo ha transmitido el secretario de Estado para la UE, Juan González Barba, en rueda de prensa con la ministra para la UE y la Constitución de Austria, Karoline Edtstadler. "Vemos que hay países terceros en los que la campaña de vacunación está avanzando a ritmo superior al europeo", ha señalado, citando entre otros a Estados Unidos, Reino Unido e Israel.

"El Gobierno español apoya que se pueda explorar toda posibilidad de fomentar la movilidad con países terceros que no suponga incremento del riesgo sanitario para nuestros ciudadanos", ha asegurado González Barba, para quien el certificado verde digital que se está preparando podría ayudar a cambiar los "umbrales y condiciones con países terceros" para facilitar "una movilidad más fluida".

Este domingo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von del Leyen, adelantó que la Comisión Europea propondrá a los estados miembro que se permita viajar a Europa el próximo verano a los turistas estadounidenses que ya se hayan vacunado.

Ambos responsables se han mostrado convencidos de que el certificado verde digital propuesto por la Comisión Europea podrá estar listo para verano. "Lo que parecía como algo muy utópico en febrero al final por la fuerza de los argumentos" podría ser ya "una realidad" para junio, ha resaltado González Barba.

También la ministra austríaca, una de las primeras en respaldar la propuesta de un 'pasaporte COVDID-19' que puso sobre la mesa Grecia, ha sostenido que este documento "es fundamental para la movilidad y el turismo". "Creo que vamos a poder lograrlo para verano", ha añadido.

En el caso de Austria, Edtstadler ha explicado que se ha apostado decididamente por la realización masiva de test de antígenos y PCR a la población, para los que hay acceso gratuito. Así, para poder acceder a "servicios que requieren contacto personal" como un masaje o ir a la peluquería, se exigen estas pruebas.

"Para la gente es totalmente normal hacerse un test para recibir determinados servicios y está a favor de estas pruebas", ha asegurado la ministra austríaca.

Sin embargo, González Barba ha aclarado que en el caso de España el Gobierno "en ningún caso" se ha planteado que el futuro certificado verde digital se exija para el acceso a servicios de ocio o espectáculos ya que "supondría una discriminación de las personas que no gozaran de ese certificado".

COINCIDENCIAS Y DISCREPANCIAS

En otro orden de cosas, el encuentro ha servido a ambos responsables para repasar otros asuntos de interés común, como la futura Conferencia sobre el Futuro de Europa, o la ampliación a los Balcanes Occidentales, en los que hay una clara sintonía de pareceres.

Respecto a la ampliación a los países de los Balcanes, el secretario de Estado ha dejado claro que España está a favor de su incorporación al bloque europeo pero en el caso de Kosovo, aunque "tiene su futuro en el seno de la UE", "es preciso antes que haya un acuerdo con Serbia". Para Austria, por contra, estos países "necesariamente tienen que ser parte de Europa".

Los principales puntos de fricción entre España y Austria tienen que ver con el Pacto sobre Migración y Asilo y con el acuerdo entre la UE y Mercosur. Así, respecto a la primera cuestión González Barba ha incidido en que la propuesta de la Comisión Europea "peca de poca ambición en lo que se refiere a solidaridad" y no hay un "equilibrio correcto" con la responsabilidad en frontera.

Por su parte, Edtstadler ha aclarado que su país no es partidario de que los refugiados se repartan por toda Europa "porque hemos asumido ya una parte importante en los últimos", en referencia a la llegada masiva de migrantes y refugiados, en su mayoría sirios, en 2015 y 2016, a través de Turquía. No obstante, ha reconocido que el tema "es importante y hay que resolverlo entre todos".

En lo relativo a Mercosur, la ministra austríaca ha reiterado que su país no puede ratificar el acuerdo "tal cual está", mientras que González Barba ha admitido que existen ciertas reservas, sobre todo en el plano medioambiental, de algunos países que "satisfacer de alguna manera". Aunque las posiciones no son las mismas, en la UE siempre "se termina llegando a un punto de encuentro" pero ahora mismo "no estamos en ello", ha señalado.