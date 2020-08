Goia (PNV): "Como vasco, que España tenga una monarquía o una república no es un debate que a mí me afecta"

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Sebastián, el jeltzale Eneko Goia, ha afirmado que, "como vasco, que España tenga una monarquía o una república no es un debate que a mí me afecta". "Yo no participo en ese debate porque no es mi debate. A mí el debate que me importa es el territorial", manifiesta.

En una entrevista concedida a El Diario Vasco, recogida por Europa Press, el primer edil es cuestionado por la situación generada con Juan Carlos I y su marcha al extranjero y afirma que él es "un manifiesto nacionalista desafecto de los símbolos de la unidad de España".

No obstante, advierte de que la situación que se está dando "no es normal" y, si lo viera con respecto a un tercer país, le parecería "increíble el asistir a semejante espectáculo". "Se va, ponemos distancia y no me hablo con mi padre. Es delirante", dice.

"Me trae al fresco. Como vasco, que España tenga una monarquía o una república no es un debate que a mí me afecta. Yo no participo en ese debate porque no es mi debate. A mí el debate que me importa es el territorial", confiesa.

Por otro lado, cree que "todo hace indicar" que del acuerdo alcanzado entre Gobierno Vasco y central, el Consistorio donostiarra podrá tener "cierta capacidad de endeudamiento, aunque todavía no está despejado en cuánto".

Cuestionado por la actitud mantenida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta cuestión, lamenta que "estiran demasiado la goma". "Adoptan compromisos en apariencia, pero después, a la hora de hacer que se plasmen en realidad, son muy esquivos", critica.

Asimismo, reconoce que Sánchez corre "un peligro" de perder al PNV como socio, pero "el peligro mayor es que intentar jugar a todas las bandas te puede dejar solo". "Es ir muy de listo pero, al final, puede que no tenga un recorrido tan largo como algunos piensan", añade.