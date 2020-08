Golpistas de Mali invitan mañana a una reunión para "organizar la transición"

Bamako, 28 ago (EFE).- Los golpistas malienses que la semana pasada tomaron el poder en Bamako y derrocaron al presidente, Ibrahim Boubacar Keita, y su Gobierno han convocado para mañana una especie de diálogo nacional para "organizar la transición" en el país.

El Comité Nacional de Salvación del Pueblo (CNSP), órgano creado por los militares golpistas, convocó mañana en el Centro Internacional de Conferencias de Bamako a lo que llamó "intercambios sobre la organización de la transición".

A estas discusiones fueron invitados los partidos políticos de la mayoría anterior, de la oposición, del centro y los no alineados, además del Consejo Nacional de la sociedad civil y del Foro de Organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos firmantes de los Acuerdos de Argel.

Los golpistas aún no han dicho públicamente cuáles son sus planes para la transición, pero en sus primeras conversaciones con enviados de la Comunidad de Estados de África del Oeste (CEDEAO) a principios de esta semana sugirieron una transición de tres años.

Sin embargo, la CEDEAO celebró hoy en Abuya una cumbre virtual de sus jefes de Estado en la que exigieron al CNSP una transición que no supere un año, y que el órgano de Gobierno durante esa transición esté compuesto por civiles y no por militares. Además, esos civiles se retirarían tras la transición y no podrían participar en las futuras elecciones.