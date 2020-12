González Laya afirma que las declaraciones de Zapatero, que "habla en su nombre", sobre Venezuela "no molestan" en la UE

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha afirmado este martes que las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre Venezuela "no molestan" en la Unión Europea, aunque ha recalcado que el exjefe del Ejecutivo "habla en su nombre", no en el del Gobierno de España.

"Yo creo que el presidente Zapatero habla en su nombre, él siempre lo ha dicho y ha sido muy claro al respecto. Yo, personalmente, respeto muchísimo al presidente Zapatero y a su palabra, pero él habla en su calidad individual y personal", ha declarado en una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press.

Zapatero, que participó como observador de las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo en Venezuela, pidió a los partidos de la oposición --que decidieron no concurrir a los comicios-- que reconsiderasen su posición e instó a la UE a hacer una reflexión sobre su decisión de no reconocer este proceso electoral. Además, defendió que "ya no sirve la imposición ni las sanciones" y apostó por "el diálogo y los votos".

González Laya ha asegurado que estas palabras del expresidente "no molestan" en la UE. Según ha indicado, en el tema de Venezuela las voces son "muy plurales" y "hay muchos pronunciamientos", pero lo importante es que los distintos Estados miembros sean capaces de conseguir una postura de consenso, como hicieron el lunes al transmitir, como un "mensaje único", que "estas elecciones, sus resultados y su proceso no se pueden reconocer".

"Pero buscando ir más allá, no quedarnos en decir que no nos parece que el resultado de esta elección se ajuste a las reglas del juego democrático. Queremos ir más allá, porque el problema sigue estando sobre la mesa", ha subrayado.

"UN MÍNIMO ENTENDIMIENTO" ENTRE GOBIERNO Y OPOSICIÓN

Según la ministra, hay algo que dice el expresidente Zapatero que hay que "escuchar atentamente", y es que dos años después de las últimas elecciones en Venezuela, "la situación no ha mejorado". "Es mas, se ha enquistado el problema político y se ha agudizado la crisis humanitaria. Luego algo vamos a tener que hacer", ha añadido.

A su juicio, es necesario "reflexionar con calma" sobre esta cuestión, sobre todo por parte del Gobierno de Maduro y de la oposición venezolana, para buscar "una mayor unidad" que "va a ser muy útil para poder avanzar hacia una solución política".

Mientras tanto, "también tendríamos que pedirles, y es lo que desde España pedimos, tanto al régimen como a la oposición, un mínimo de entendimiento para responder a la grave crisis humanitaria en la que se encuentra el país", ha destacado, destacando la importancia de que los ciudadanos tengan acceso a alimentos, a la atención sanitaria y a la vacuna contra el coronavirus.

En este sentido, ha pedido "dejar por un momento de lado todos los desacuerdos, que son muchos y muy profundos", entre ambas partes para garantizar la ayuda humanitaria a la población, aunque todavía no haya un acuerdo político.

RELACIÓN DE LA UE CON LA ASAMBLEA NACIONAL Y CON GUAIDÓ

Por otro lado, la responsable del Ministerio de Exteriores ha explicado que la UE --que no reconoce la victoria electoral de la coalición chavista que apoya al presidente Nicolás Maduro-- se ha dado de plazo hasta enero para definir su relación con la Asamblea Nacional, donde la oposición se ha quedado sin mayoría, y con el presidente encargado, Juan Guaidó, que la dirigía hasta ahora.

"Es algo que vamos a hacer con calma, con sosiego, buscando mantener la unidad europea y ser consistentes con el Derecho Internacional, pero buscando también enviar una señal política clara con un deseo último de la UE, que es seguir contribuyendo a apoyar los esfuerzos de los venezolanos para alcanzar una solución política a esta cuestión. Está claro que estos dos últimos años no nos han llevado muy lejos", ha manifestado.