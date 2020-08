González Laya da importancia a la "figura histórica" de Juan Carlos I, pero sin "obstaculizar" la labor de la Justicia

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado que es importante "poner en valor" la "figura histórica" y el "legado" del Rey emérito Juan Carlos, pero que ello no debe obstaculizar la actuación judicial si ha incurrido en actos que "no casan con nuestra legislación", siempre respetando la presunción de inocencia.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, la titular de Exteriores cree que no solo es posible sino importante separar el trabajo de Juan Carlos para "solidificar" la democracia en un momento "convulso" y "complicado".

Sin embargo, ello no puede ser "obstáculo" si hay una conducta que no se justifique en la legislación en vigor para que la Justicia actúe si dichos actos no casan con dicha legislación, como "no puede ser de otra manera" para el "ciudadano que es también sometido a la ley como el resto de españoles".

Respecto al manifiesto en apoyo de más de 70 exministros y antiguos altos cargos del Gobierno en defensa al anterior monarca, González Laya ha trasladado su máximo respecto a la opinión de ese grupo de ciudadanos que "ponen el valor" su figura, así como el "máximo respeto" a la "independencia judicial" para investigar cualquier hecho que tenga que ver con él si este fuera el caso.

"Siempre respetando la presunción de inocencia como no podía ser de otra manera en un sistema democrático como el nuestro", ha remarcado la ministra de Exteriores.

Sobre la presencia del Rey emérito en Emiratos Árabes Unidos, González Laya ha dicho que no le corresponden hacer valoraciones sobre el destino y el viaje de Juan Carlos, algo que compete a la Jefatura del Estado.