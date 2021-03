González Laya defiende mantener limitada la movilidad y apela a dejar de lado posiciones partidistas

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, se ha mostrado partidaria este lunes de mantener la restricción a la movilidad "unas semanas más" y ha apelado al consenso y a dejar de lado posiciones partidistas en pro de que una vuelta a la normalidad lo antes posible.

"Tenemos que hacer un último esfuerzo", ha defendido en una entrevista en el programa 120 Minutos de Telemadrid recogida por Europa Press, subrayando que se está llegando al "punto de no retorno" puesto que cada vez son más los ciudadanos vacunados.

Por ello, aunque ha reconocido que "los ciudadanos están aburridos, cansados y muchos de ellos deprimidos" tras meses de restricciones, ha reivindicado que mantener la movilidad limitada en las próximas semanas, lo que incluiría Semana Santa, "será garantía de que salvemos vidas" y de que se pueda retomar la normalidad.

Así, tras admitir que hay comunidades autónomas con "puntos de vista diferentes" que no ha entrado a valorar, ha defendido la necesidad de "construir un consenso" lo que pasa, ha precisado, por "dejar de lado las posturas y posiciones partidistas y concentrarnos en lo que es necesario hoy que es responder a cuestiones de eficiencia y seguridad en lo sanitario". "No podemos dar dos pasos adelante y cinco pasos atrás", ha advertido.

González Laya también se ha referido a la polémica por las fiestas en domicilios particulares, subrayando que se trata de un fenómeno que no es exclusivo de España, o de Madrid, sino que también se está produciendo en otras capitales europeas.*"NO ES MOMENTO DE FIESTAS"

En este sentido, ha recalcado que la prohibición de fiestas no es para "fastidiar" a los jóvenes y ha insistido en que "no es el momento de hacer estas fiestas ni en Madrid, ni en Berlín ni en Bruselas", apelando igualmente a hacer un último esfuerzo.

Por lo que se refiere a las vacunas, ha reiterado el apoyo del Gobierno al mecanismo europeo para su compra y distribución, apostando también por esta misma respuesta a nivel europeo en lo relativo al 'pasaporte' que está actualmente a debate.

Lo que se busca es "abrir la movilidad pero hacerlo con seguridad", ha puntualizado, aclarando que "no quiere decir que quien no esté vacunado no va a poder moverse" si bien tendrá que hacerlo cumpliendo con ciertas normas, como ahora, como pueden ser las PCR o las cuarentenas.

La ministra ha señalado además, aunque sin citar a la vacuna rusa o la china que algunos países europeos están dispuestos a adquirir, que el Gobierno lo que quiere son "vacunas seguras" y que cuenten con la autorización tanto de las autoridades europeas como españolas. Hasta ahora, ha recordado, las que han ido siendo autorizadas han ido llegando a España.