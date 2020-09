González Laya dice que la situación en España no es una excepción y sigue negociando corredores turísticos

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha defendido este martes que la situación de España en relación con el coronavirus "no es la excepción, es la regla, aunque es verdad que hay partes de España donde esta regla es más acentuada que en otros países".

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, ha defendido que lo que sucede en España es lo mismo que Francia, Bélgica, Países Bajos, Austria o Israel, "donde acaban de volver a confinar a la población". A su modo de ver, la imagen que los españoles tienen de sí mismos no es la misma que se tiene fuera.

De este modo, ha explicado que el Gobierno está "volcado" en negociar con Alemania, Reino Unido y los países nórdicos "corredores turísticos" seguros, en particular para Canarias con el fin de intentar "salvar la temporada turística de invierno".

Para ello, ha recordado, el Gobierno lleva todo el verano trabajando con los socios europeos para que se hagan recomendaciones comunitarias basadas en los datos, no del conjunto de los países, sino regionalizados, y que además incluyan otras magnitudes como el índice de presión sanitaria, las personas en UCI o el número de tests que se hacen.

"Evidentemente, vamos a tener que demostrar que las cifras son inferiores en esos territorios, que están dentro de marcos aceptables para nuestros socios pero negociamos porque queremos salvar esta temporada de invierno", ha dicho.

González Laya ha subrayado que no le gusta que se diga que el Gobierno no quiere contar los fallecidos que ha causado la pandemia y ha dicho que no todos los países usan los mismos criterios para contabilizarlos.

En España, ha defendido, el Gobierno ha sido "bastante claro" con los criterios a la hora de contabilizar "personas fallecidas por Covid, en entorno Covid o fallecidos" sin más en los que es difícil atribuir la muerte a la enfermedad. También ha recordado que el Gobierno agrega las cifras que facilitan las comunidades autónomas, "con el máximo cuidado y lo más coordinados posible".

En todo caso, ha dicho que "todo fallecimiento merece un gran respeto por parte de todos" y ha pedido no "tirarse los trastos a la cabeza", porque el análisis de toda la gestión se hará "ex post, como ha dicho el Gobierno por activa y por pasiva". En ese momento, ha dicho, se tendrá la "foto más nítida posible" de la pandemia y se podrá entender cómo mejorar y "qué protocolos se pueden poner en práctica para la próxima vez".

BREXIT Y GIBRALTAR

La jefa de la diplomacia también ha reafirmado la intención de seguir negociando con Reino Unido un acuerdo sobre la relación futura en lo relativo a Gibraltar, con "razón y cabeza fría", aunque ha reconocido que "es difícil mantener esta posición cuando Reino Unido parece que quiere renunciar al acuerdo" de salida que firmó con la UE.

"Quiero pensar que el Gobierno británico entiende que si hace esto pone en riesgo que se pacte la futura relación y que va a perder económica y socialmente y también como país", ha señalado, añadiendo que dentro de Reino Unido "hay voces que están cuestionando seriamente esta táctica".

A su juicio, "eso da una idea de la gravedad" de la situación, "porque un pacto es una expresión de la confianza que las dos partes ponen sobre la mesa para gestionar una diferencia que tienen", y la confianza "se debilita" si se abandona el acuerdo que uno mismo ha firmado.

En cuanto a Gibraltar, ha asegurado que el Gobierno no renuncia ni renunciará a la "reivindicación histórica" --la soberanía-- pero que eso no debe impedir tratar cuestiones que mejoren la vida de la población del campo como la fiscalidad, el precio del tabaco, los vertidos en las aguas o la cooperación policial o de aduanas, como ha sucedido durante "muchísimo tiempo".