González Laya lamenta que "batallas nacionales" se diriman usando instituciones europeas "muchas veces de forma desleal"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este viernes que le preocupa que se pretenda dirimir las "batallas nacionales utilizando instituciones comunitarias o países terceros muchas veces de manera desleal".

Aunque no ha mencionado expresamente al PP ni a otros partidos, ha afirmado que "ha sido un caso desleal" llevar a instituciones europeas la cuestión del Estado de derecho en España porque, a su juicio, "el problema" está dentro de España y es "la no renovación del Consejo General del Poder Judicial".

"Renovar el Consejo General del Poder Judicial es algo que la UE ha pedido a España y ha puesto el dedo sobre esa deficiencia, que es una responsabilidad de las fuerzas políticas en España", ha dicho, aludiendo al informe que hizo la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España en el que llamaba la atención sobre la renovación pendiente de este órgano.

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, ha recalcado que no se trata de no aceptar las críticas de la oposición o de "amordazarla, entre comillas" sino de que no se trasladen fuera de España "debates que muchas veces en Europa no se entienden".