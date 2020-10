González Laya: López era un huésped de la embajada y "un huésped no es un rehén"

Alcalá de Henares (Madrid), 27 oct (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado este martes que el líder opositor de Venezuela Leopoldo López era un "huésped de la embajada" de España en Caracas, libre de irse cuando quisiera, porque "un huésped no es un rehén".

González Laya ha explicado así la decisión de López de abandonar la embajada española en Caracas y viajar a Madrid a reunirse con su familia, una decisión que ha desatado las críticas del régimen de Nicolás Maduro, que detuvo a varios trabajadores de la embajada y registró varias viviendas del personal adscrito a la legación.

"El señor López era un huésped de la embajada de España en Caracas y un huésped no es un rehén, un huésped es alguien que está, llega, se queda y puede marcharse cuando así lo decide, y así ha sido en este caso, él se ha marchado de la embajada por su propia voluntad", ha subrayado al ser preguntada tras participar en un acto en Alcalá de Henares

La ministra también ha precisado que López "además ha decidido venir a España y España lo ha acogido como acoge a miles de venezolanos cada año que deciden venir a nuestro país".

"Mas allá de eso, España no tiene nada mas que añadir", ha zanjado.

Preguntada por el malestar de las autoridades venezolanas sobre las condiciones de la salida de López, González Laya ha señalado que "en lo que lo que España pueda ayudar a las autoridades venezolanas lo hará, siempre dentro del respeto de las convenciones diplomáticas que rigen las relaciones entre dos países".

Ambos gobiernos se han acusado mutuamente de no respetar los principios de la Convención de Viena, algo sobre lo que la ministra ha apuntado: "Cuando entendemos que esas convenciones diplomáticas no se respetan, lo ponemos en conocimiento de las autoridades, y cuando ellas entienden que España no lo hace, hacen lo mismo".

"Más allá de eso, nuestra colaboración con el Gobierno de Venezuela para esclarecer lo que haya que esclarecer", ha añadido.

González Laya ha asegurado que el Gobierno está "en contacto permanente, constante y continuo" con las autoridades de Venezuela y que, de hecho, ambos gobiernos han intercambiado "unas comunicado como hacen los países cuando tienen algo que dilucidar, hablar para resolverlo".

Según la ministra, las relaciones entre España y Venezuela son "las relaciones normales propias de dos países que tienen mucho en común" y así ha recordado que hay más de 500.000 venezolanos que viven en España y casi 300.000 españoles que residen en Venezuela, por lo que "tenemos que gestionar nuestra relaciones teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos", ha concluido.