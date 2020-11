González Laya: "No hemos cerrado la puerta a que las elecciones en Venezuela se den con garantías democráticas"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha insistido este viernes en "explotar cualquier resquicio" para que las elecciones parlamentarias de Venezuela se celebren con garantías democráticas: "No hemos cerrado la puerta a que puedan darse unas condiciones que permitan que esas elecciones se den con garantías", ha afirmado.

No obstante, no ha dado detalles de cuál puede ser ese resquicio, después de que la misión enviada por el alto representante de la UE, Josep Borrell, fracasase en su intento de conseguir un aplazamiento electoral. Tras aquellas misión, tanto la ministra española como el responsable europeo afirmaron que las elecciones programadas para el 6 de diciembre no reúnen los requisitos para poder reconocer sus resultados.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, González Laya ha insistido en que los resultados de cualquier elección solo pueden reconocer se si se celebran "en condiciones democráticas".

Según ha dicho, el papel de los europeos ha sido "facilitar el diálogo entre el régimen y la oposición", un diálogo que "ha avanzado hasta un punto y ha quedado encallado en estos momentos".

La ministra ha tratado de zanjar la "muy vieja polémica" que considera "innecesaria" sobre si Juan Guaidó es presidente encargado del país --como tal le reconoce España-- o líder de la oposición, recordando que tanto él como su representante en España han dicho "ad nauseam" que es "las dos cosas a la vez: presidente encargado y a la vez el líder que aglutina la oposición al régimen de Maduro".

Con el Gobierno de Maduro, ha dicho, la relación es la que España debe tener teniendo en cuenta que en España viven 500.000 venezolanos y en Venezuela más de 300.000 españoles. "No son fáciles", ha reconocido, y a veces ambos países discrepan "profundamente".

Sin embargo, ha defendido que, incluso en esas circunstancias, hay que mantener la relación y las conversaciones y "buscar encauzar situaciones que se entiende que no sean las mejores, como el respeto a los derechos humanos en Venezuela".