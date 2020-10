González Laya pide solidaridad entre CCAA para acoger menores no acompañados tras pedir Junts acoger refugiados de Moria

Defenderá negociar "en paquete" todo el pacto migratorio propuesto por Bruselas, en un proceso que prevé que se alargue a 2021

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este martes que en España hay numerosos menores no acompañados y que "es bueno que las comunidades autónomas, todas ellas, sean solidarios en acogerlos", después de que la diputada de Junts Mariona Illamola hiciera un nuevo llamamiento a acoger refugiados del campo de refugiados de Moria.

En una sesión de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE, Illamola ha acusado al "autodenominado gobierno más progresista" de hablar de solidaridad pero sin practicarla, porque no ha acogido a ningún menor tras el incendio del campamento de Moria. Al menos, ha pedido que deje que lo hagan las administraciones que se han ofrecido, como la Generalitat o los Ayuntamientos de Barcelona y Valencia.

González Laya ha respondido que el Gobierno ha mostrado a Grecia su empatía, solidaridad y apoyo, y también ha dicho al Gobierno de Atenas que España tiene ahora mismo una gran llegada de migrantes a Canarias, "un espejo de lo que Grecia sufre en algunas de sus islas".

Las palabras de la ministra las ha respondido después Marta Rosique, de ERC, que ha preguntado si el Gobierno no va a cumplir los acuerdos de reubicación de 2017, si no se va a coordinar con las comunidades autónomas para acoger refugiados o si va a invertir recursos en las comunidades autónomas para que puedan acoger mejor a los menores no acompañados "como hace Cataluña, que acoge más de 80 por ciento de los menores no acompañados del Estado español".

González Laya ha aprovechado la comparecencia para exponer algunas líneas de la posición española sobre el Pacto de Migración que acaba de proponer la Comisión Europea. A su modo de ver, con lo presentado "se ha asentado ya en Europa el principio de que la solidaridad entre los Estados europeos no es una opción y que los Estados de primera línea no deben soportar solos toda la carga de la presión en las fronteras de la UE".

Además, ha explicado que el Pacto se compone de todo un abanico de propuestas en distintos ámbitos: protección internacional, asistencia a los refugiados, gestión de las fronteras, establecimiento de canales para una migración legal, cooperación con países de origen y tránsito y lucha contra las redes criminales de tráfico de personas.

COORDINACIÓN CON ALEMANIA Y PORTUGAL

Por eso, ha dicho se abre una negociación compleja que abarcará no solo el periodo de presidencia alemana de la UE, hasta fin de año, sino también el próximo semestre de presidencia portuguesa. España quiere que la negociación sea "en paquete" y para eso intentará una coordinación estrecha con Alemania y Portugal, así como con otros Estados que comparten una "visión europeísta y solidaria de la política migratoria".

Además, el Gobierno español quiere trasladar a la negociación su experiencia defendiendo la "dimensión exterior del Pacto": prevención de los flujos irregulares, relaciones de confianza para facilitar los retornos y política de cooperación para abrir cauces de dimensión legales, todo ello con la financiación necesaria.

También ha destacado que el pacto "reconoce la obligatoriedad de la solidaridad, y de la especificidad del tratamiento de los rescates en alta mar", lo que ya considera avances importantes. Ahora, España quiere "asegurar la eficacia y la aplicación real de esa solidaridad" porque la propuesta no pone fin a la responsabilidad de los estados de primera entrada en relación con los solicitantes de asilo. Además, ha afirmado que la propuesta recoge las posiciones españolas en materia de migración legal.