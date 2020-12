Gonzalez Laya promete a Palestina ayudas para vacunas y para la UNRWA

Ramala, 10 dic (EFE).- España financiará a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, con cinco millones de dólares y apoyará a Palestina en el plan de solidaridad de las vacunas contra el coronavirus, anunció hoy en Ramala la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

La jefa de la diplomacia española se entrevistó esta mañana con el presidente palestino, Mahmud Abás, y con su homólogo, Riad al Malki, y verá también al primer ministro palestino, Mohamad Shtayeh, antes de poner fin a una visita de dos días en la región.

"He comunicado la intención del Gobierno de España de entregar cinco millones de dólares a la organización de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, UNRWA, que está pasando por momentos difíciles y puede seguir contando con la solidaridad española", dijo en una conferencia conjunta con Al Malki.

En su encuentro con Abás, agregó, le transmitió que "Palestina será una prioridad en el plan de solidaridad" de vacunas del que España forma parte junto a otros países.

Gonzalez Laya trató también sobre la dotación financiera de cien millones de euros para el programa de cooperación española con Palestina entre 2020 y 2024 y acordó con Al Malki sobre la convocatoria de una reunión de alto nivel entre los dos gobiernos, que no tiene lugar desde 2010 y quiere realizar el próximo año.

La jefa de la diplomacia española, que se reunió ayer y hoy con autoridades israelíes en Jerusalén, se refirió también al papel que su Gobierno pretende tener en un potencial proceso de paz en la región que, dijo, "tiene ahora una nueva oportunidad".

"Las ambiciones españolas no son de mediar, porque aquí no se trata de una mediación. Tiene que haber un diálogo entre las dos partes que lleve a una negociación entre las dos partes, son ellas quienes tienen que negociar, no España", explicó.

En cambio, propuso que la contribución española se centre en la construcción de "medidas de confianza" entre israelíes y palestinos, principalmente en la áreas de sanidad, economía, política y sociedad.

Al Malki, por su parte, agradeció a la ministra por su visita y enfatizó que su Gobierno "siempre quiere ver a España involucrada en todo el proceso de poder llegar a un acuerdo de paz durable y permanente".

En un español casi perfecto, el ministro se refirió a la reunión con González Laya como "una discusión muy abierta, entre amigos" y le agradeció la ayuda financiera que España ha brindado y continúa brindando a los palestinos.